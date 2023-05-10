《車貞淑醫生》被投訴43次！劇情引「克隆氏症」患者不適：誇大其詞

最近超火爆的《車貞淑醫生》遭到了韓國觀眾們的投訴。

放送通信委員會於9日透露委員會收到43起關於《車貞淑醫生》第7集的投訴，原因則是劇中對「克隆氏症」（Crohn's disease）的歪曲。 劇中徐仁豪（金炳哲 飾）負責的一位病人患有克隆氏症，患者極度悲觀一度寫下遺書想要了結生命。 電視劇將克隆氏症描繪成無法適應社會生活的病症，由此引發了觀眾的不滿。 病人的岳母來探病時指責病人「怎麼可以隱瞞這種壞病偷偷結婚」、「聽說這病會遺傳，你快放棄結婚吧」等。



克隆氏症克隆氏症是由環境、免疫和細菌等因素在遺傳易感個體上的組合所引起。 它會導致慢性發炎疾病，其中身體的免疫系統可能針對腸胃道的微生物抗原進行攻擊（以上內容來自維基百科）。 雖然治療起來很困難，但早期治療的話情況會好轉，並能夠防止合併症的發生，患者可以過上正常人的生活。 有觀眾指出電視劇並非醫學紀錄片，只是為了推動劇情而描述得略誇張，但「壞病」這種台詞足以讓人不舒服，尤其是對克隆氏症沒有基礎知識的觀眾們看完相關內容後會對該病症產生誤解。



患有克隆氏症的病人們在網上發文表示：「看了《車貞淑醫生》之後民眾會誤解克隆氏症，劇中將該病症描寫成壞病、會遺傳給下一代，病人無法融入社會生活和家庭生活，甚至因為憂鬱症想要了斷生命，這一設定被包裝成事實一樣在電視劇裡播出。」

此外，放送通信委員會接到多起投訴後正在商討此事中。

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