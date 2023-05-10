《车贞淑医生》被投诉43次！剧情引「克隆氏症」患者不适：夸大其词

最近超火爆的《车贞淑医生》遭到了韩国观众们的投诉。

放送通信委员会於9日透露委员会收到43起关於《车贞淑医生》第7集的投诉，原因则是剧中对「克隆氏症」（Crohn's disease）的歪曲。 剧中徐仁豪（金炳哲 饰）负责的一位病人患有克隆氏症，患者极度悲观一度写下遗书想要了结生命。 电视剧将克隆氏症描绘成无法适应社会生活的病症，由此引发了观众的不满。 病人的岳母来探病时指责病人「怎么可以隐瞒这种坏病偷偷结婚」、「听说这病会遗传，你快放弃结婚吧」等。



克隆氏症克隆氏症是由环境、免疫和细菌等因素在遗传易感个体上的组合所引起。 它会导致慢性发炎疾病，其中身体的免疫系统可能针对肠胃道的微生物抗原进行攻击（以上内容来自维基百科）。 虽然治疗起来很困难，但早期治疗的话情况会好转，并能够防止合并症的发生，患者可以过上正常人的生活。 有观众指出电视剧并非医学纪录片，只是为了推动剧情而描述得略夸张，但「坏病」这种台词足以让人不舒服，尤其是对克隆氏症没有基础知识的观众们看完相关内容后会对该病症产生误解。



患有克隆氏症的病人们在网上发文表示：「看了《车贞淑医生》之后民众会误解克隆氏症，剧中将该病症描写成坏病、会遗传给下一代，病人无法融入社会生活和家庭生活，甚至因为忧郁症想要了断生命，这一设定被包装成事实一样在电视剧里播出。」

此外，放送通信委员会接到多起投诉后正在商讨此事中。

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