3年前的花絮影片上熱帖！「金師傅」韓石圭大讚金旻載的外貌：「他得和我拍部GAY片了」，網友：「感覺會進軍坎城影展XD」

金旻載的反應很可愛！

SBS金土劇（週五、六）《浪漫醫生金師傅3》於上月底重磅首播！韓石圭、安孝燮、李聖經、金旻載、陳慶、林元熙、金柱憲、尹那武、卞宇敏等第2季原班人馬回歸，並加入三個新角色──李璟榮、李新英和李洪耐，將在新故事中向觀眾們展現「人為何而活，我為何而活」的真諦，目前播至第4集。

이눔시키 나랑 게이영화 한번 찍어야겠다~ pic.twitter.com/whMyCiLGzB — 강가 (@riverside_94) January 19, 2020

播出期間，有段3年前的花絮影片上了熱帖，引發話題。「金師傅」韓石圭正在「檢查畫面」，看到金旻載忍不住感嘆：「旻載他扮女裝應該也很好看吧…」工作人員頻頻稱是，韓石圭冷不防來一句：「他得跟我拍一部同性戀主題的電影了～」後期加上「嗯？」的字幕，韓石圭繼續說：「（金旻載）長得真的太好看了。」

得知韓石圭曾說出這些話的金旻載，整個人嚇到跳起來！XD並追問工作人員：「真的嗎？真的啊？」看起來百感交集的他，尋找著合適的文字來形容當下的心情：「哦…第一次聽到這樣的評價有點驚嚇，不清楚這是好的還是壞的。不過，這是好的意義吧？若是以後有機會，如果是和師傅合作的作品，無論是什麼樣的作品，我想我都會去做的。這個感覺有點奇妙啊…謝謝您。」然後用超可愛的笑容做Ending。

看完這段影片的網友們，忍不住笑開花來，紛紛表示：「金師傅說這些話未免太自然了」、「是非常開放的人啊」、「不要光用嘴巴講」等。而金旻載的反應讓人直呼「可愛」，也覺得這個組合和題材很有機會進軍坎城影展XD

另外，韓石圭與金旻載從2016年起便合作《浪漫醫生金師傅》系列劇，長達7年之久。在第3季的發布會上，韓石圭更是幫忙「‎爆料‎」，金旻載拍完《金師傅3》便會在7月入伍，讓本人有夠慌張！XD不過，EQ很高的金旻載表示：「苦惱很久該怎麼傳達（入伍消息），幸好前輩替我說了。目前還沒有確定，確定後會再親自告訴大家。」

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