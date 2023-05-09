3年前的花絮影片上热帖！「金师傅」韩石圭大赞金旻载的外貌：「他得和我拍部GAY片了」，网友：「感觉会进军坎城影展XD」

金旻载的反应很可爱！

SBS金土剧（周五、六）《浪漫医生金师傅3》於上月底重磅首播！韩石圭、安孝燮、李圣经、金旻载、陈庆、林元熙、金柱宪、尹那武、卞宇敏等第2季原班人马回归，并加入三个新角色――李璟荣、李新英和李洪耐，将在新故事中向观众们展现「人为何而活，我为何而活」的真谛，目前播至第4集。

이눔시키 나랑 게이영화 한번 찍어야겠다~ pic.twitter.com/whMyCiLGzB — 강가 (@riverside_94) January 19, 2020

播出期间，有段3年前的花絮影片上了热帖，引发话题。「金师傅」韩石圭正在「检查画面」，看到金旻载忍不住感叹：「旻载他扮女装应该也很好看吧…」工作人员频频称是，韩石圭冷不防来一句：「他得跟我拍一部同性恋主题的电影了～」后期加上「嗯？」的字幕，韩石圭继续说：「（金旻载）长得真的太好看了。」

得知韩石圭曾说出这些话的金旻载，整个人吓到跳起来！XD并追问工作人员：「真的吗？真的啊？」看起来百感交集的他，寻找著合适的文字来形容当下的心情：「哦…第一次听到这样的评价有点惊吓，不清楚这是好的还是坏的。不过，这是好的意义吧？若是以后有机会，如果是和师傅合作的作品，无论是什么样的作品，我想我都会去做的。这个感觉有点奇妙啊…谢谢您。」然后用超可爱的笑容做Ending。

看完这段影片的网友们，忍不住笑开花来，纷纷表示：「金师傅说这些话未免太自然了」、「是非常开放的人啊」、「不要光用嘴巴讲」等。而金旻载的反应让人直呼「可爱」，也觉得这个组合和题材很有机会进军坎城影展XD

另外，韩石圭与金旻载从2016年起便合作《浪漫医生金师傅》系列剧，长达7年之久。在第3季的发布会上，韩石圭更是帮忙「‎爆料‎」，金旻载拍完《金师傅3》便会在7月入伍，让本人有够慌张！XD不过，EQ很高的金旻载表示：「苦恼很久该怎么传达（入伍消息），幸好前辈替我说了。目前还没有确定，确定后会再亲自告诉大家。」

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