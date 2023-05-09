《車貞淑醫生》「渣男老公」金炳哲現實中竟然還是單身漢！網友：中年男對婚姻的不耐煩感演得太像了～

在《車貞淑醫生》中「左擁右抱」的金炳哲實際上還是個單身漢。

金炳哲憑藉最近熱播的《車貞淑醫生》中「渣男老公」徐仁豪一角迎來了事業第二春，劇中他看似是一位一年365天都保持風度和沉著冷靜的完美主義者醫生，但藏著一個不為人知秘密，一邊和妻子車貞淑（嚴正化 飾）育有一兒一女，一邊又出軌同事崔勝熙（明世彬 飾），且生下私生女兒，維持了長達20年的不倫戀，享盡了齊人之福。 作為本劇中最大的反派，徐仁豪也是被觀眾罵得最慘的一個。



雖然徐仁豪厚顏無恥到了極致，然而金炳哲卻靠著精湛的演技賦予了人設搞笑氛圍，讓觀眾們看得又恨又愛，一邊痛罵他一邊又沈浸在劇情中不可自拔。 金炳哲憑藉「徐仁豪」也迎來了事業上的第二個全盛期，一舉一動都備受矚目，大家發現1974年出生今年50歲的金炳哲至今未婚。



5年前金炳哲在《演藝街中繼》中曾公開表示自己還是個單身漢，誰能想到這樣的他卻精準拿捏住了婚姻中中年男人的疲憊感以及老夫老妻之間的厭倦感，引得觀眾們評論：「我以為他結婚了」、「他有一種老小孩的獨特氣質」、「他本人就長得很像女兒奴」、「面對髮妻時不耐煩的模樣太寫實了，居然結婚還沒」等。

此外，《車貞淑醫生》播出後收視率呈上漲趨勢，第8集收視率高達16.2%，車貞淑已經知道老公出軌並做出了離家出走的決定，後續故事會如何發展，讓我們一起期待下去吧。

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