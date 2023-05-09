《车贞淑医生》「渣男老公」金炳哲现实中竟然还是单身汉！网友：中年男对婚姻的不耐烦感演得太像了～

在《车贞淑医生》中「左拥右抱」的金炳哲实际上还是个单身汉。

金炳哲凭藉最近热播的《车贞淑医生》中「渣男老公」徐仁豪一角迎来了事业第二春，剧中他看似是一位一年365天都保持风度和沉著冷静的完美主义者医生，但藏著一个不为人知秘密，一边和妻子车贞淑（严正化 饰）育有一儿一女，一边又出轨同事崔胜熙（明世彬 饰），且生下私生女儿，维持了长达20年的不伦恋，享尽了齐人之福。 作为本剧中最大的反派，徐仁豪也是被观众骂得最惨的一个。



虽然徐仁豪厚颜无耻到了极致，然而金炳哲却靠著精湛的演技赋予了人设搞笑氛围，让观众们看得又恨又爱，一边痛骂他一边又沈浸在剧情中不可自拔。 金炳哲凭藉「徐仁豪」也迎来了事业上的第二个全盛期，一举一动都备受瞩目，大家发现1974年出生今年50岁的金炳哲至今未婚。



5年前金炳哲在《演艺街中继》中曾公开表示自己还是个单身汉，谁能想到这样的他却精准拿捏住了婚姻中中年男人的疲惫感以及老夫老妻之间的厌倦感，引得观众们评论：「我以为他结婚了」、「他有一种老小孩的独特气质」、「他本人就长得很像女儿奴」、「面对发妻时不耐烦的模样太写实了，居然结婚还没」等。

此外，《车贞淑医生》播出后收视率呈上涨趋势，第8集收视率高达16.2%，车贞淑已经知道老公出轨并做出了离家出走的决定，后续故事会如何发展，让我们一起期待下去吧。

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