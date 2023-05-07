又有一組二代團要回歸？INFINITE 在「出道13週年」給粉絲們驚喜，隊長聖圭還成立了公司！
廣告

又有一組二代團要回歸？INFINITE 在「出道13週年」給粉絲們驚喜，隊長聖圭還成立了公司！

KPOP   2023年5月7日   星期日16:16   Yuan  

（封面圖源：Woollim娛樂、IG@official_ifnt_0609）

今年是 INFINITE 出道的第13周年，在6日也開通團體新的 SNS 帳號。

還公開了13週年 Live Party 預告，將會在出道日6月9日通過 YouTube 直播，隨後成員們也都在各自的 IG 限時動態轉發，這也讓許多粉絲猜測他們是不是要回歸了呢！

另外，更有眼尖的粉絲發現，INFINITE 隊長聖圭其實在今年1月就設立了新公司「INFINITE COMPANY」，且 INFINITE、INSPIRIT（粉絲名稱）、無限大集會（粉絲見面會名稱）、那年夏天（演唱會名稱）等多個商標權轉移，已經在4月中從前公司Woollim娛樂轉移到 INFINITE COMPANY。

而2010年出道的 INFINITE 因成員退出和續約等問題經歷長時間的空白期，但團體並沒有解散。在2020年迎來出道10週年，成爲歌謠界的「長壽偶像」，雖然現在成員們是以歌手和演員等展開各自的個人活動，但是也會通過 SNS 等展現溫暖的友情。
（圖源：Woollim娛樂） （圖源：IG@gyu357）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 又有一組二代團要回歸？INFINITE 在「出道13週年」給粉絲們驚喜，隊長聖圭還成立了公司！
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手