又有一組二代團要回歸？INFINITE 在「出道13週年」給粉絲們驚喜，隊長聖圭還成立了公司！

今年是 INFINITE 出道的第13周年，在6日也開通團體新的 SNS 帳號。

還公開了13週年 Live Party 預告，將會在出道日6月9日通過 YouTube 直播，隨後成員們也都在各自的 IG 限時動態轉發，這也讓許多粉絲猜測他們是不是要回歸了呢！

另外，更有眼尖的粉絲發現，INFINITE 隊長聖圭其實在今年1月就設立了新公司「INFINITE COMPANY」，且 INFINITE、INSPIRIT（粉絲名稱）、無限大集會（粉絲見面會名稱）、那年夏天（演唱會名稱）等多個商標權轉移，已經在4月中從前公司Woollim娛樂轉移到 INFINITE COMPANY。

상표권 양수받은 인피니트컴퍼니... 뭐하는 회사인가 궁금하시죠

인피니트컴퍼니

대표 김성규

그렇습니다 pic.twitter.com/GZ6szrMzub — ᴘsɪ (@psi___) May 6, 2023

而2010年出道的 INFINITE 因成員退出和續約等問題經歷長時間的空白期，但團體並沒有解散。在2020年迎來出道10週年，成爲歌謠界的「長壽偶像」，雖然現在成員們是以歌手和演員等展開各自的個人活動，但是也會通過 SNS 等展現溫暖的友情。



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