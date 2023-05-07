金宇彬自曝曾穿「漁網襪+熱褲」走秀！得知晚輩模特遭壓榨瞬間爆氣：「公開是哪個品牌！」

金宇彬近日做客YT頻道「Pixid」節目，與4位新人模特在不見面前提下通過聊天群組對話，猜誰是假新人。金宇彬自信滿滿不會被揭穿，結果更加坐實了暖心前輩的形象XD

節目裡問到最荒唐的show或片場經驗，金宇彬以「金騎士」的暱稱回答：「有一次為畢業設計走秀，我是第一個模特，穿了漁網襪和熱褲。」 其他模特紛紛說太誇張，金宇彬：「是真的，我朋友都來看了，然而我穿了漁網襪，褲子只有這麼短... 設計師老師現在過得好嗎？」



暱稱「黃瓜」的模特說曾經去到片場才被要求穿事前沒商議過的衣服，最終足足換了80套。 一直笑瞇瞇的金宇彬看到這裡瞬間皺眉，急問酬勞是多少？ 「黃瓜」說當時什麼都不懂只好照做，只收了40萬韓元。 金宇彬嚴肅道：「是哪個品牌？ 在節目裡公開吧。 社長真的太過分了。」



幾位模特此前就覺得「金騎士」像藝人公司的老闆，聽到這裡紛紛笑道：「金騎士代表先生，請教訓他們吧！」XD金宇彬在事後採訪中很嚴肅地表示：「這種事必須公開出來，80套衣服只給40萬元，太不像話了！請反省一下！」



此外，金宇彬透露曾為矯正姿勢而靠墻站立3小時，立即被吐槽老派、絕對不是新人XD還有成套的白色西裝和棕色皮涼鞋也被指是中老年風格，金宇彬委屈說因為攝影棚背景是黑色才故意穿這樣：「我就是喜歡經典款！請認可我的個性！」還勢順宣傳鞋子品牌舒適度佳，真是相當稱職的代言人XD



不僅如此，大家聽到「黃瓜」肚子咕咕叫時紛紛笑出來，只有金宇彬立即留言：「麻煩導演給點吃的吧。 」真的超Sweet！影片公開後有網友留言：「在狎鷗亭工作時見過金宇彬幾次，是我見過最親切紳士的藝人，對工讀生都非常親切有禮貌，和一起工作的人聊天時大家都把他封為第一，偶然見到的那天一整天心情都非常好。」根本是隨身攜帶美談的人啊！



此外，金宇彬病愈復出的第一部主演劇集《末日騎士》將於5月12日通過Netflix上線，期待金演員！



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