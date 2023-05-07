又有一组二代团要回归？INFINITE 在「出道13周年」给粉丝们惊喜，队长圣圭还成立了公司！

今年是 INFINITE 出道的第13周年，在6日也开通团体新的 SNS 帐号。

还公开了13周年 Live Party 预告，将会在出道日6月9日通过 YouTube 直播，随后成员们也都在各自的 IG 限时动态转发，这也让许多粉丝猜测他们是不是要回归了呢！

另外，更有眼尖的粉丝发现，INFINITE 队长圣圭其实在今年1月就设立了新公司「INFINITE COMPANY」，且 INFINITE、INSPIRIT（粉丝名称）、无限大集会（粉丝见面会名称）、那年夏天（演唱会名称）等多个商标权转移，已经在4月中从前公司Woollim娱乐转移到 INFINITE COMPANY。

상표권 양수받은 인피니트컴퍼니... 뭐하는 회사인가 궁금하시죠

인피니트컴퍼니

대표 김성규

그렇습니다 pic.twitter.com/GZ6szrMzub — ᴘsɪ (@psi___) May 6, 2023

而2010年出道的 INFINITE 因成员退出和续约等问题经历长时间的空白期，但团体并没有解散。在2020年迎来出道10周年，成爲歌谣界的「长寿偶像」，虽然现在成员们是以歌手和演员等展开各自的个人活动，但是也会通过 SNS 等展现温暖的友情。



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