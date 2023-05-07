《驚人的星期六》Key跳IVE新歌《I AM》，太妍主動合音！金素妍公開「珍藏13年安全褲」意外美談

昨晚播出的《驚人的星期六》請來《九尾狐傳1938》主演做客，Key和太妍這對綜藝姐弟非常默契地即興合作了《I AM》cover舞台，金素妍還公開了連當事人都毫無印象的太妍美談！

李棟旭和金汎都是第3次來《驚六》，金素妍則是第一次，一開場就提到了太妍的美談。 金素妍說13年前兩人曾一起錄脫口秀《承勝長驅》，當時金素妍穿了超短裙但臨時要跳舞，幸好太妍借給她一條安全褲，令她可以順利錄完節目。



金素妍說要洗乾淨再還給太妍，但太妍表示沒關係、送給她就好，令金素妍感到十分榮幸：「這可是來自少女時代太妍的安全褲啊！」這時太妍已經笑到抬不起頭XDD



金素妍將這條安全褲一直珍藏到現在，每當有重要場合就拿出來穿，就像護身符一樣、讓她很受幫助：「雖然已經有些起毛球，但因為有很好的運氣...」



不得不說，一般人講這故事可能會怪怪的，但因為是性格單純無害的金素妍，只讓人覺得溫暖和可愛XD



하 배우 김소연님이 들려주는 태연 미담 너무 웃끼고 따수버



예전에 승승장구 출연했을 때 춤추는 코너가 있었는데 치마를 입고있었어가지구 태연이한테 혹시 속바지 빌려줄 수 있냐고 물어봤더니 태연이가 흔쾌히 빌려줬대 그후로 좋은일이나 중요한일 있을때 꼭 그 속바지 입고 나갔대 부적처럼 아 pic.twitter.com/lhq5qFg1Im — 버니 (@309xoxo) May 6, 2023

歌激問第4回合，Key聽到歌詞提示立即猜到是IVE的新歌《I AM》，隨後走到中間開始表演，太妍則在後邊不時貢獻高音和聲！BOOM：「各位，請關注KEY！即將打開歌壇之鎖，表演界之鎖！」三個人的即興配合真的太優秀XD



《驚六》官方YT頻道還公開了Key的無剪輯直拍版，看得出他連第幾段歌詞對應什麼編舞都記得清清楚楚，發現播放的是第二段之後立即修正舞姿，真的每周看到都要驚歎：「這個人的腦容量究竟有多少啊？」



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