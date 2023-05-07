SEVENTEEN 出演《出差十五夜》話太多！製作組溫馨提醒「偶爾會有音量爆炸」還放「耳朵出血」的圖 XD

SEVENTEEN 以歷代級漫長的開場表演拉開《出差十五夜》的序幕 XD

當然也表演了這次新專輯的主打歌〈孫悟空〉，坐在第一排的羅PD還不停發出歡呼聲：「真帥啊！真的太帥了！」只要有空擋，成員們就會開始聊天，之後還進行每個成員的訪問時，只要一言不合就吵起來。



節目中玩的第一個遊戲是「人物問答」，13個人挑戰不是單程而是往返。爲了成功，他們必須連續答對25次，因此從開始前就有點吵鬧，每輪結束都得換一次位置。淨漢還堂堂正正地要求：「讓我們稍微犯點規吧！」讓製作組驚慌失措！而最好笑的片段之一莫過於 Joshua 看到嚴正化的照片時突然「어잌」一聲，看到宋慧喬的照片又沒發出「ㅎ」的音，製作組剪輯時還把成員名字有「ㅎ」都拿掉 XD



最後所有的菜都被拿走，淨漢又要求：「賭上所有小菜，再來最後一次！錯的話我們就不吃飯了。」讓製作組又慌張一次 XD 羅PD還問這樣要挨餓嗎？勝寛說他們是以挨餓聞名的大型團，Hoshi：「我們把飯和湯都賭進去！」最後的結果當然是全沒了。



節目中，製作組還會放上溫醒提醒的畫面「SEVENTEEN 是有史以來事前嘮嗑最多的，想要快點看正式遊戲的人，請移動的8分58秒，偶爾會有音量爆炸，請注意收聽。」此外，在 IG 限時動態發文「歡迎 SEVENTEEN 完整體」，結果配圖是「耳朵出血」的圖，看完這幾集的人，耳朵...還好吧！



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