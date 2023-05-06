NCT廷祐高顏值親姐原來是新人演員，綽號是金浦劉亦菲：「根本就是女版廷祐」、「好令人驕傲的基因」

NCT廷祐的姐姐金敏雅最近還出演了《看見你的聲音10》唱歌，被稱作是金浦劉亦菲～。

近期以男團 NCT 固定小分隊 NCT DOJAEJUNG（NCT道在廷）活動的成員廷祐，被報導親姐姐金敏雅（김민아音譯）也在演藝圈，以演員的身份活動中，之後，SM娛樂的相關人士就證實：「金敏雅是金廷祐的姐姐沒錯。」



讓眾人感到驚訝的是，姐弟倆強大的基因，由於 NCT 是在全球擁有相當高人氣的偶像團體，若提及弟弟肯定能獲得曝光量，但前幾年的活動金敏雅都想用自己的力量去開拓演員事業，另一方面在行動上也處處謹慎行事，希望自己的存在不會影響到弟弟的形象。



金敏雅在2015年時，曾以Haru的藝名發行單曲《這麼好的日子》出道，去年和演員經紀公司Woori Actors簽訂了專屬合約，目前正以新人演員活動中。而她曾在綜藝節目《戀愛的干預》以短劇演員亮相。



▼跟大家分享在《戀愛的干預》中的一段小短劇：



▼Haru《這麼好的日子》：



▼四月初出演《看見你的聲音10》的神祕歌手之一，演唱了張娜拉2002 年的熱門曲〈Sweet Dream〉，被稱作是金浦劉亦菲～。



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