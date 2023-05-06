當韓國愛豆們表演時遇到下雨天：一個比一個敬業

沒有什麼能夠阻止站在舞台上的愛豆們！

4月30日女團IVE冒雨演出的影片一出就引起了韓國網友們的的關注，從細雨到大雨都未能打斷IVE表演的熱情，成員們演唱了《Kitsch》和《I AM》，展現了愛豆專業面貌。



說起雨中表演就不得不提冒雨演出的神仙級愛豆——東方神起，2018年6月的日本演唱會上全程大雨，就是在這樣的天氣中，東方神起唱跳4個小時零失誤，誰看了不誇一句「這就是業界頂級TOP的實力」。



此時大家肯定也想到了因為雨天地滑而摔倒數次，又數次站起來繼續演出的GFRIEND。2015年一次演出途中GFRIEND遭遇大雨，成員們冒雨跳舞時多次摔倒，但是堅持爬起來完成表演。 這次演出在韓國引爆關注，GFRIEND也一戰成名。



最近剛剛回歸的男團SEVENTEEN也曾扛著風雨認真演出，在雅加達開場時遭遇雨天，成員們淋雨唱跳三小時，真的是一群出道數年仍然敬愛舞台、暴風雨都阻擋不了的熱血青年們啊！！



THIS RAIN IS INSANEEEE WOOOOO pic.twitter.com/GcNzg3cdh8 — 뮤지 (@mwoozic) December 28, 2022

儘管全身都淋濕了，雨勢大到眼睛睜不開，宣美還是甩著長髮，且臉上的笑容從來沒消失，帶來性感火辣的舞台。



其實還有不少愛豆團曾冒著大雨演出，不得不說韓國愛豆的敬業精神真的非常棒！！！

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