壞消息中的好消息！EXO KAI 11日入伍令人猝不及防，9日舉行免費Fan Meeting

3日SM突然宣布EXO KAI即將在本月11日入伍，令粉絲措手不及，而KAI在IG直播也忍不住流下淚水，因為EXO已準備回歸，KAI為團體新專輯的努力等於付諸流水。

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KAI猝不及防要入伍的消息對粉絲來說肯定是壞消息，不過SM娛樂昨（4）日宣布KAI會在入伍前展開免費Fan Meeting（粉絲見面會），可以說是壞消息中的好消息，也許多少可以彌補KAI與粉絲之間的遺憾，而且據說是KAI「威脅」公司得來的。

SM娛樂在旗下的EXO KWANGYA CLUB（曠野俱樂部，SM專屬的粉絲俱樂部）發布公告，宣布KAI將在Yes24 Live Hall舉行免費的粉絲見面會。由於場地狹小，所以只接受粉絲EXO-L-ACE III會員和EXO-L-ACE II會員申請參加，無法到場的粉絲則可在EXO官方YouTube頻道收看直播，詳細內容會再發出通知。

KAI就要在11日低調入伍，先進入陸軍訓練所接受基礎軍事訓練後，再以社會服務要員代替服役（類似台灣的「替代役」），EXO-L愛麗們可要把握機會參與KAI的粉絲見面會啊！



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