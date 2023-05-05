【韓網熱帖】現在的K-POP是「New I LE」時代！

大家認同這位韓國網友的說法嗎？

原PO主表示：NewJeans、IVE和LE SSERAFIM是K-POP 4代女團中的三大巨頭，說她們引領著現在的趨勢也不為過。

韓國網民評論：

1. 要說起現在最火爆的女團，確實是這三個

2. LE SSERAFIM的國內成績比起其他兩團來說確實地了一點，但也屬於TOP 3級別，在國外反而更火一些，尤其是製作上最看重的專輯銷量，完全是頂級水平

3.我是國小老師，國小生最愛ive、new jeans，對LE SSERAFIM很一般

4. 難道不是aespa？？？？

5. 去年和今年確實是這三團勢頭猛勁

6. 麻煩把LE SSERAFIM去掉

7. LE SSERAFIM包裝得太成功了，明明有不足的地方但從以前開始都在和其他兩團綑綁營銷，aespa就是這樣被擠掉的

8. LE SSERAFIM連音樂節目第一都沒拿過，可能因為宫胁咲良也沒什麼新人團的感覺，不過把aespa和NewJeans、ive綁到一起也說不過去啊

9. 如果非要說三團的話，比起NEW I LE，應該是A（aespa） NEW I啊，如果是兩團的肯定是NewJeans和IVE

10. 不管是話題性還是成績，NEW JEANS和IVE才是最棒的

出處：https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&page=3&document_srl=2792567557

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