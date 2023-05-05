宋慧喬Met Gala晚宴遇楊紫瓊，女神同框！14年前合影曝光：她們怎麼都不會老

兩位女神再同框！

2023 Met Gala於5月1日隆重舉行，第59屆百想藝術大賞新晉視后宋慧喬也受邀參加，她以身穿一襲浪漫連身裙首次亮相紅毯就驚艷了全場，公主切髮型很有特色。



活動中宋慧喬除了和BLACKPINK JENNIE合影之外，她和另一位女星的合照也引爆了關注，對方就是首位奧斯卡影后楊紫瓊。 兩人同框讓人瞬間聯想到那句「歲月不敗美人」 。 楊紫瓊和宋慧喬的淵源要追溯到15年前，2008年第61屆坎城電影節，宋慧喬是在吳宇森導演的《1949》選角發佈會上亮相，楊紫瓊則獲邀出席某電影的的首映會。 2009年上海電影節上，楊紫瓊又頒獎給宋慧喬，2011年時兩人同場出席了釜山國際電影節，有過數次交集。 此外，宋慧喬的海外經紀約簽給楊紫瓊所屬的經紀公司，由此可見兩位女神早就熟悉彼此了。



하 미친 양자경 송혜교 투샷 ㅁㅊ다 pic.twitter.com/8Ms16uq0Hn — cookie (@eikoocku) May 2, 2023

合照公開後網友翻出了14年前宋慧喬與楊紫瓊參加上海電影節時的舊照，對比本次的合影廣大網友忍不住留言：「只有我獨自老去」、「兩人都不會老，在楊紫瓊身邊宋慧喬顯得年紀更小了」、「她們的狀態也太瘋狂了」等。



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