KAI下週四（11日）入伍！粉絲傻眼：太突然，我等EXO完整體回歸預告，卻等來入伍公告

殺個措手不及啊…

昨日（3日），SM娛樂向粉絲們傳達有關EXO KAI服兵役的消息。公告表示：「KAI雖然正在準備EXO今年（2023年）的回歸，但由於近期兵務廳規定變更，KAI將於5月11日進入陸軍訓練所接受基礎訓練後，作為社會服務要員服役。尊重KAI當天想要安靜入所的想法，將不公開場地及時間，也不進行其他活動，望粉絲們諒解。而有關EXO新專輯的內容整理好後，將馬上通知大家，謝謝。」

消息來的太突然，不少粉絲直呼：「我等EXO完整體回歸預告，沒想到等來入伍公告！」上月初（4月），EXO於首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉行爲期兩天的粉絲見面會《EXO' CLOCK》。2月退伍的伯賢終於和組合合流，並在見面會上「‎劇透‎」：「月底拍攝新歌MV，有望在5月回歸。」沒想到KAI居然要去當兵了…

준비한게 많았는데 아쉽다 그게 아쉽지. 어쩔 수 없었어..

밥먹고 잠도 잘 자고 시험도 할거있음 합격하고 그리고 무엇보다 꿈 잃지말고 열심히 꿈 향해 달려가고. 서로 할거 하고 만나자고. 준비한거 못보여줘서 속상하긴 한데 다녀와서 보여주면 되지 뭐~ 카이 어디 가나?! 항상 여기 있는데 pic.twitter.com/BRjoSbQYBa — 부농 (@xopinkpink) May 3, 2023

KAI在入伍公告發佈後也通過個人Instagram與粉絲們互動，他在直播中提到：「準備了很多，好可惜啊。就是覺得很可惜，我沒有辦法…好好吃飯，好好睡覺，考試通通及格，並不停地向夢想前進，彼此完成各自的事情再見面吧。雖然無法展現準備好的東西很傷心，但回來再展現給大家看就好。KAI不會消失…我一直在這裡，只要我努力就好了。」KAI也在直播中流下淚水，不少粉絲看了心疼。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞