坏消息中的好消息！EXO KAI 11日入伍令人猝不及防，9日举行免费Fan Meeting

3日SM突然宣布EXO KAI即将在本月11日入伍，令粉丝措手不及，而KAI在IG直播也忍不住流下泪水，因为EXO已准备回归，KAI为团体新专辑的努力等於付诸流水。

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KAI猝不及防要入伍的消息对粉丝来说肯定是坏消息，不过SM娱乐昨（4）日宣布KAI会在入伍前展开免费Fan Meeting（粉丝见面会），可以说是坏消息中的好消息，也许多少可以弥补KAI与粉丝之间的遗憾，而且据说是KAI「威胁」公司得来的。

SM娱乐在旗下的EXO KWANGYA CLUB（旷野俱乐部，SM专属的粉丝俱乐部）发布公告，宣布KAI将在Yes24 Live Hall举行免费的粉丝见面会。由於场地狭小，所以只接受粉丝EXO-L-ACE III会员和EXO-L-ACE II会员申请参加，无法到场的粉丝则可在EXO官方YouTube频道收看直播，详细内容会再发出通知。

KAI就要在11日低调入伍，先进入陆军训练所接受基础军事训练后，再以社会服务要员代替服役（类似台湾的「替代役」），EXO-L爱丽们可要把握机会参与KAI的粉丝见面会啊！



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