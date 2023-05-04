《強心臟》回歸續作《強心臟聯盟》本月開播！原班人馬姜鎬童&李昇基時隔12年合體任MC

韓國經典綜藝節目《強心臟》時隔10年即將在本月回歸，MC（主持人）還是12年前的初代MC姜鎬童與李昇基。

*先前報導：超經典韓綜《強心臟》要回歸了！12年前首代主持人姜鎬童&李昇基將再次攜手主持

《強心臟》回歸續作命名為《強心臟聯盟》（或譯強心臟聯賽），和《強心臟》一樣都是脫口秀，會蒐集時下大韓民國關注的熱門明星話題，或是人們好奇的話題，欲展現比《強心臟》更強勢的故事，同樣會讓觀眾參與投票選擇誰是當集「強心臟」。



不同的是，《強心臟聯盟》會分成「姜鎬童隊」與「李昇基隊」，各隊挑戰者們會透過「縮圖」（預覽圖）說故事展開對決。而節目固定成員變成S#arp出身歌手李智慧，前格鬥選手金東炫、音樂劇演員金浩英、Trot歌手永卓、諧星兼女團WSG Wannabe成員嚴智允、原X1現MIRAE成員孫東杓，具綜藝感的6位將化身支援各隊的「脫口秀教練」一同參與「強心臟聯盟」。

▼李智慧，目前與丈夫固定出演夫婦實境秀《同床異夢2》



▼金東炫正固定出演《驚人的星期六》，經常製造笑料



▼金浩英，在音樂劇之餘參演不少綜藝，正與姜鎬童合作美食節目《在肉上見》（고기서만나）



▼永卓，在Trot本業之餘參演相當多綜藝節目如《認識的哥哥》



▼嚴智允，與金元勳、趙鎮世合作的搞笑短劇YouTube「shortbox」擁250萬訂閱數，在網路上擁有超高人氣



▼孫東杓



《強心臟聯盟》將在本月23日起，每週二於SBS晚間10點20分首播。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞