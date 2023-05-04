《紙之月》金瑞亨運氣真的太好！多次與李施優關係就要曝光卻總化險為夷，但竊取客戶款項岌岌可危（EP.7 - 8）

[有雷] 《紙之月》下週即將步入大結局，隨著劇情越來越緊張，收視率也略為上升。金瑞亨與李施優依舊愛得火熱，而金瑞亨似乎已經習慣將客戶的大筆資金占為己有，完全沒有要歸還的想法，出手相當闊綽。但除了她以外，銀行中還有另一位行員也在盜取公款……

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《紙之月》劉梨華（金瑞亨飾）食髓知味，除了大手筆買了多種家電，也同時為熱戀中的小鮮肉尹旻載（李施優飾）以及老公買了同款高級襯衫，與尹旻載約會時還差點被老公撞見，但正好副社長夫人也在現場，化險為夷。黎華老公的客戶甚至看上了梨華的工作實力而想挖角，但梨華拒絕離開現職，這讓老公相當不悅，要求立即歸還這幾年他的存款，梨華思考著該如何拿出一億現金。



梨華為尹旻載準備了一個寫作工作室，甚至還有繡上了他名字的導演專用椅，讓旻載相當開心。而旻載穿著名牌鞋子還開車等等的行徑，也讓身邊的好友懷疑起他的資金來源，也猜到他被多金的有夫之婦包養，旻載覺得這一切都是要歸還的，並且他也已經賭上自己的人生。



另一行員李樓利（尹寶拉飾）也偷偷移轉銀行內的破損貨幣供應男友，不過她身上有著多處傷痕，而她也懷疑起梨華的行為，拍下照片並威脅她要公開外遇事實，梨華趕到她家發現家暴現場，梨華老公也跟蹤她來到此地，於是直接聯想到梨華拿自己的錢借給同事樓利，所以才拿不出那一億元，梨華又再度掩蓋了外遇事實。不過樓利卻緊咬不放，要求梨華真正拿出五千萬給她，梨華謊稱自己投資了期貨。



梨華故技重施，又找上了想用自己的私房錢投資的富太太們，謊稱所提領的現金已無法購買優惠商品，而客戶決定轉為定存，她卻告訴銀行內部客戶決定註銷此存摺，又直接收到了大筆現金。銀行總部突然前來分行稽核，在公司內的樓利躲進廁所，把身上所有的廢棄紙幣全部倒進馬桶，梨華則是在外將自己之前所製作的假文宣與筆記全數燒毀！但富太太們卻突然出現……



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