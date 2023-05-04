救援你的愛情魔法來襲！李俊昊&潤娥新劇《King the Land》首波預告公開，碰撞摀嘴眼神交流超靠近～

無法忍受虛假笑容的具總（李俊昊 飾），和擁有傳說級親切微笑的莎朗（潤娥 飾），官方終於釋出他們的預告畫面啦！！！ PS：浪漫新劇《King the Land》定檔六月中旬開播啦

由2PM李俊昊與少女時代林潤娥攜手主演、廣大粉絲期待已久的 JTBC 新劇《King the Land》終於釋出了首波預告，兩人在劇中的氛圍實在是太美好啦！



《King the Land》講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千莎朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。



▼你等待已久的那個組合，李俊昊X林潤娥，救援你的愛情魔法來襲！俊昊扶著被自己碰倒的潤娥，就在差點唇碰唇的瞬間，俊昊用手擋住了潤娥的嘴，心想著：「挺有意思的。」是在指眼前這個女人，還是自己被動搖的心意呢？



兩人在這部劇合作之前，就有很多舞台合體跟同框宣傳的場面，擁有同樣經歷（歌手兼演員）和絕佳默契的兩人，究竟會帶給大家什麼樣精彩的火花，真的是讓人越想越期待啊～！



【人物簡介】



▼李俊昊飾演國王酒店的本部長「具元」，天資聰明和與生俱來的領袖風範，能力出眾又充滿魅力，但戀愛細胞卻是零，為了尋找母親回憶而成為酒店本部長，遇見了跟自己性格完全相反的職員千莎朗，無法忍受虛假笑容的他，就是和這個女人相處不來，經常起衝突。



▼潤娥飾演國王酒店的優秀職員「千莎朗」，童年的美好回憶讓她致力於在「國王酒店」工作，目標是用開朗笑容給顧客們完美的服務，一路從基層職員靠實力不斷晉升到為VVIP服務的傳說級人物，成為擁有美麗微笑和卓越能力的酒店經理，夢想著以自己完美的服務帶給客人們幸福的回憶，卻在碰到具元後事事變得非常不順利。



《King the Land》預計在6月17日22:30首播。

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