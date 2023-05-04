NCT DREAM 6個大男生吃不完一張pizza？ 「超小食量」連日引熱議，真實原因終於曝光！

男團NCT DREAM近日因為6個人一起都無法吃完整張pizza而引起熱議，甚至有人質疑他們刻意營造「超小食量」人設，最終令成員不得不出面解釋。

NCT DREAM上月29和30日在菲律賓馬尼拉舉辦演唱會《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2：In A DREAM'》，30日結束後通過IG進行直播。 當天成員辰樂因重感冒狀態不佳而未能參加活動，其餘6位成員點了一張pizza，一起坐在沙發上邊吃邊聊。



有粉絲留言問6個人分一張是否不夠、希望他們多吃一點，不料渽民竟說：「我們連這都吃不完。」 楷燦：「我吃一角pizza都算暴食了。」 Mark：「首先楷燦就吃很少。」 仁俊也附議：「（楷燦）其實蠻喜歡美食，但就是吃很少。」



근데 어떻게 성인 남자 7명이 피자 한 판을 다 못 먹나요?? 엔시티드림 진짜 레전드 소식가들이야ㅋㅋ pic.twitter.com/zvZhH2RBas — 유메프 (@eternal_7dream) April 30, 2023

實際上，當天NCT DREAM成員們吃完半張pizza就把盒子蓋了回去......



6個成年男生居然吃不完一張pizza，令很多網友感到震驚和羨慕：「我一個人就能吃完一張...」、「一角就算暴食？ 天吶」、「自我管理要嚴格到這地步嗎」、「想擁有那樣的胃」、「那張pizza看起來確實很大」、「他們本來就吃不多，而且每個人有偏好的食物」。

但隨著討論愈演愈烈，有人開始質疑NCT DREAM是刻意維持食量超小的人設，最後成員只好出面說明。 第二天直播時，志晟解釋說其實他們飯量並沒那麼小，只是並非所有成員都愛pizza而已，Mark也補充說直播結束後又點了別的東西吃：「我們可以吃完一張pizza，請不要擔心！」楷燦還透露Mark雖然不太能吃肉，但可以一口氣吃掉2碗米飯再加炒飯！



엔시티드림 피자 한판 사건 결말



: 잘못 알고 계신게 양을 그정도를 먹는다는게 아니라 피자를 좋아하는 사람이 별로 없어가지고..



애옹이 말로는 밥 더 시켜서 먹었대 다행임.. pic.twitter.com/0pfVxNCKJZ — ㅌㅊㅅ애옹리 (@08_NCT) May 1, 2023

不過這解釋令部份網友更加困惑了：「怎麼會有人不喜歡吃pizza？ㅠㅠ」 、「晚餐剛吃了一整張...」、「成員都是韓餐派嗎」XD但也有很多人表示非常理解、很有共鳴：「我也不喜歡pizza，全是麵粉和芝士啊」、「不喜歡的人真的一口都吃不下去」、「我也是，每天一隻炸雞都ok，但pizza只一角就感覺油膩」、「孩子們多吃喜歡的食物就好啦」、「誰會把飯量小當賣點啦，拜託不要找茬」、「 突然想點pizza搭泡菜鍋，我這樣是正常的嗎？」 XD

此外，NCT DREAM近日正在舉辦第二次巡迴演唱會《NCT DREAM TOUR'THE DREAM SHOW2：In A DREAM'》，5月1日剛剛在新加坡完成演出，即將於5月13和14日在澳門、20日在吉隆坡唱，7月將飛赴南美洲巴西、智利、秘魯及墨西哥與當地粉絲見面。





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