KAI下周四（11日）入伍！粉丝傻眼：太突然，我等EXO完整体回归预告，却等来入伍公告

杀个措手不及啊…

昨日（3日），SM娱乐向粉丝们传达有关EXO KAI服兵役的消息。公告表示：「KAI虽然正在准备EXO今年（2023年）的回归，但由於近期兵务厅规定变更，KAI将於5月11日进入陆军训练所接受基础训练后，作为社会服务要员服役。尊重KAI当天想要安静入所的想法，将不公开场地及时间，也不进行其他活动，望粉丝们谅解。而有关EXO新专辑的内容整理好后，将马上通知大家，谢谢。」

消息来的太突然，不少粉丝直呼：「我等EXO完整体回归预告，没想到等来入伍公告！」上月初（4月），EXO於首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举行爲期两天的粉丝见面会《EXO' CLOCK》。2月退伍的伯贤终於和组合合流，并在见面会上「‎剧透‎」：「月底拍摄新歌MV，有望在5月回归。」没想到KAI居然要去当兵了…

준비한게 많았는데 아쉽다 그게 아쉽지. 어쩔 수 없었어..

밥먹고 잠도 잘 자고 시험도 할거있음 합격하고 그리고 무엇보다 꿈 잃지말고 열심히 꿈 향해 달려가고. 서로 할거 하고 만나자고. 준비한거 못보여줘서 속상하긴 한데 다녀와서 보여주면 되지 뭐~ 카이 어디 가나?! 항상 여기 있는데 pic.twitter.com/BRjoSbQYBa — 부농 (@xopinkpink) May 3, 2023

KAI在入伍公告发布后也通过个人Instagram与粉丝们互动，他在直播中提到：「准备了很多，好可惜啊。就是觉得很可惜，我没有办法…好好吃饭，好好睡觉，考试通通及格，并不停地向梦想前进，彼此完成各自的事情再见面吧。虽然无法展现准备好的东西很伤心，但回来再展现给大家看就好。KAI不会消失…我一直在这里，只要我努力就好了。」KAI也在直播中流下泪水，不少粉丝看了心疼。

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