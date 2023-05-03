《偶然遇見的你》開播：金東旭再次飾演人氣主播，夥拍秦基周時空旅行回到過去！

春暖花開，正是戀愛好季節！由韓國實力男星金東旭、「男神收割機」秦基周攜手主演的奇幻愛情韓劇《偶然遇見的你》已經開播了！大家看了嗎？

由人氣古裝韓劇《綠豆傳》創作班底聯手打造、集穿越與神秘題材於一身的韓劇《偶然遇見的你》圍繞著一對被困在1987年的男女、一段奇幻而美麗的時空旅行，故事講述致力揭開連環殺人案真相的新聞主播尹海俊（金東旭飾）和想要阻止父母結婚的出版社編輯白允英（秦基周飾）在過去相遇，有著各自故事和目的的二人在時間的洪流裡奔波，卻發現彼此都被纏繞在同一條命運線上，因而結伴找尋真相的故事。



過去金東旭曾於《那個男人的記憶法》扮演人氣主播李政勳，當時便有不少觀眾大讚他口齒清晰且聲線溫柔，甚有大將之風；今次金東旭透過《偶然遇見的你》「二度就業」，讓韓劇迷感動直呼「主播大人回來了」！劇中尹海俊是最年輕黃金時段新聞主播，更是才貌雙全的暖男擔當；秦基周所飾演的白允英則是一名平凡的上班族，某天因為工作壓力而將怒氣宣洩在媽媽身上，後悔不已的她意外穿越到1987年，還遇上了年輕的母親⋯⋯



想和男女主角一同解開重重謎團，就要透過「黃Viu」收看Viu Original原創奇幻愛情韓劇《偶然遇見的你》了。



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞