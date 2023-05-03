《偶然遇见的你》开播：金东旭再次饰演人气主播，伙拍秦基周时空旅行回到过去！

春暖花开，正是恋爱好季节！由韩国实力男星金东旭、「男神收割机」秦基周携手主演的奇幻爱情韩剧《偶然遇见的你》已经开播了！大家看了吗？

由人气古装韩剧《绿豆传》创作班底联手打造、集穿越与神秘题材於一身的韩剧《偶然遇见的你》围绕著一对被困在1987年的男女、一段奇幻而美丽的时空旅行，故事讲述致力揭开连环杀人案真相的新闻主播尹海俊（金东旭饰）和想要阻止父母结婚的出版社编辑白允英（秦基周饰）在过去相遇，有著各自故事和目的的二人在时间的洪流里奔波，却发现彼此都被缠绕在同一条命运线上，因而结伴找寻真相的故事。



过去金东旭曾於《那个男人的记忆法》扮演人气主播李政勋，当时便有不少观众大赞他口齿清晰且声线温柔，甚有大将之风；今次金东旭透过《偶然遇见的你》「二度就业」，让韩剧迷感动直呼「主播大人回来了」！剧中尹海俊是最年轻黄金时段新闻主播，更是才貌双全的暖男担当；秦基周所饰演的白允英则是一名平凡的上班族，某天因为工作压力而将怒气宣泄在妈妈身上，后悔不已的她意外穿越到1987年，还遇上了年轻的母亲⋯⋯



想和男女主角一同解开重重谜团，就要透过「黄Viu」收看Viu Original原创奇幻爱情韩剧《偶然遇见的你》了。



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