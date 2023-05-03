知名詩人「狙擊」朴恩斌獲獎時狀態：又不是18歲還哭哭啼啼，好好向宋慧喬學習

獲獎之後連哭都不行嗎？

5月1日一檔名為《每火秀》的綜藝節目談到了剛剛落幕的第59屆百想藝術大賞，嘉賓、知名詩人兼文化評論家金甲洙在節目中狙擊了TV部門大賞獲得者朴恩斌。 對於演員們獲獎之後上台發表的獲獎感言，金甲洙表示：「很多人缺乏演講功底，我們已經放棄了在所有頒獎禮上以『謝謝』為結尾，沒辦法，基本上所有人的獲獎感言80~90%都在感謝誰誰誰。」 主持人崔旭聽完之後反駁了一句「可是，那都是他們有感而發啊，是真心的。」 金甲洙說道：「真心不能下臺之後自己去表達吧，3小時的頒獎禮搞得像個節目一樣。 我個人覺得感謝這種事情私下去做就好，明明可以多說一些自己的想法、自己活動時遇到的困難、對未來的想法等等。」



眾人聊著聊著就提到了朴恩斌，金甲洙表示：「不會演講其實就是小時候就這樣，不好好學，尤其是拿了大賞的朴恩斌，作為一名優秀的演員未來也一片光明，但是為什麼（要在台上）哭哭啼啼？ 真的...... 不僅僅是頒獎禮，無論什麼情況下都不要在他人面前表現出過激的情緒，我是覺得她是一名優秀的演員，很珍惜她才這樣講。 從被點名站起來到台上這段距離她鞠了有30次多次躬，向周圍的所有人（鞠躬致意），女演員一直在鞠躬，這是什麼禮節？ 就是因為這樣糊糊塗塗，聽到突然想起的音樂才會被嚇到，然後就開始哭。 什麼是品格呢？ 又不是18歲，都已經是30歲的成年人了，還是要向宋慧喬好好學習一下，我並沒有貶低她大賞價值的意思。」崔旭接著解釋道：「擔心大家誤會我們，可以看看3週前的節目，我們支持宋慧喬的時候，他（金甲洙）很支持朴恩斌。 其實要是在頒獎禮上表現出一點點驕傲的話，很有可能會被新聞寫不謙虛，」



最後金甲洙還稱：「她（朴恩斌）作為演員真的非常優秀，不過在發表獲獎感言時最好要說自己的想法，我們知道你很開心很激動，但千萬不要哭哭啼啼。 還有就是所有的獲獎者都在不停鞠躬，可能是覺得很有禮貌，其實過去並不這樣，近年來這個問題反而越來越嚴重，看看湯唯和宋慧喬的態度，她倆絕對是教科書級別。」

節目播出後，金甲洙的言論很快就登上了韓網熱搜，相關新聞下方雖然關閉了網友評論，但仍開放點讚等功能，數千名網友點了「無語」表情圖。

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