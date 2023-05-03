這段看了真的會哭慘！李起光粉絲超催淚片段：「藝人和粉絲之間的關係是任何一方只要一放手，就會馬上結束的」

一開始看以為粉絲要對李起光說什麼超現實的話，結果看到後面真的哭到狂抽衛生紙，太有共鳴了啦！！！

男團 Highlight 李起光近日以 solo 新歌〈Predator〉回歸，整體狀態維持地超好也引發網友熱烈討論，此外，還有一段粉絲對李起光有感而發的影片，讓許多追星的粉絲們都相當有共鳴。

▼〈Predator〉MV：



見面會上，粉絲對李起光說：「隨著時間流逝開始有了這樣的想法，我可以這樣子喜歡你到什麼時候呢？我可以這樣來看你到什麼時候呢？我最近總是在想這個問題。所以起光你記得我這件事，其實讓我有點擔心。藝人和粉絲之間的關係，是任何一方只要一放手，就會馬上結束的，非常冷酷且感覺非常虛無縹緲的關係…。」聽到這邊起光的表情也漸漸嚴肅了起來。



粉絲繼續說著：「但是只要起光你還在活動，不管何時我都能（透過媒體）看到你，但換成起光的話，如果經常見的粉絲不見了，即使好奇、即使很想念，也沒有任何途徑可以知道對方的消息。」

李起光：「是啊，沒辦法見到。」

粉絲：「所以，我突然覺得…這會不會偶爾讓你感到孤單？也許不會，也或許是我想太多了（笑臉），小時候…總是很輕易地寫下”永遠”和”不管到何時”，但現在我也經歷了現實社會的洗禮，那些話…。」

李起光：「越長大就越會這樣，對吧？確實很不容易。」



粉絲：「但是這次活動時讓我感受到…看著起光的時候，我本來是不太會說”永遠”這個詞的人，感覺很…被感動到哽咽，喔…就想對起光說…想放肆的對你說”永遠”的瞬間真的很多，想成為”永遠”在你身邊為你的努力應援的粉絲之一，不論何時都不會讓你感到孤單，有了這樣的想法，所以希望起光不管到什麼時候，只收到滿滿的愛，希望你一直健康一直幸福下去。」

起光一邊感動一邊露出幸福的微笑回：「啊…謝謝妳對我說這些，非常非常地感動（粉絲表示末放了也睡不著，一直在寫信想著這些事情），對妳說的這些話我也很有同感，真的很謝謝妳，我真的很感動，我也有好多話想對妳說（眼中充滿著淚光）。」兩人約好了下次再見面，也一直跟對方說謝謝。



最後，起光感動到差點忘了收下粉絲寫的信，好險最後還是有把信收好。



當天開了直播的起光，也有感而發地表示，因為有大家的陪伴感覺很安穩很幸福，有很多感動的時刻，粉絲們真心的應援，讓他感受到很多的愛，所以開直播想跟大家說說話，活動時當然也有覺得身心很疲累的時候，但想到自己能夠帶給大家力量和治癒，就覺得自己是很重要的存在，大家溫暖的視線、話語、眼神、信，因為這些好幾次都熱淚盈眶，不是隨便說說的，是真的被感動到了，幸好做了歌手，幸好做了音樂，幸好做了藝人，這一次的專輯活動真的讓自己有很深的感觸。

大家是不是也感動得哭了呢？我邊寫邊哭啊～～～！TAT

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞