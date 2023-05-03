这段看了真的会哭惨！李起光粉丝超催泪片段：「艺人和粉丝之间的关系是任何一方只要一放手，就会马上结束的」

一开始看以为粉丝要对李起光说什么超现实的话，结果看到后面真的哭到狂抽卫生纸，太有共鸣了啦！！！

男团 Highlight 李起光近日以 solo 新歌〈Predator〉回归，整体状态维持地超好也引发网友热烈讨论，此外，还有一段粉丝对李起光有感而发的影片，让许多追星的粉丝们都相当有共鸣。

▼〈Predator〉MV：



见面会上，粉丝对李起光说：「随著时间流逝开始有了这样的想法，我可以这样子喜欢你到什么时候呢？我可以这样来看你到什么时候呢？我最近总是在想这个问题。所以起光你记得我这件事，其实让我有点担心。艺人和粉丝之间的关系，是任何一方只要一放手，就会马上结束的，非常冷酷且感觉非常虚无缥缈的关系…。」听到这边起光的表情也渐渐严肃了起来。



粉丝继续说著：「但是只要起光你还在活动，不管何时我都能（透过媒体）看到你，但换成起光的话，如果经常见的粉丝不见了，即使好奇、即使很想念，也没有任何途径可以知道对方的消息。」

李起光：「是啊，没办法见到。」

粉丝：「所以，我突然觉得…这会不会偶尔让你感到孤单？也许不会，也或许是我想太多了（笑脸），小时候…总是很轻易地写下”永远”和”不管到何时”，但现在我也经历了现实社会的洗礼，那些话…。」

李起光：「越长大就越会这样，对吧？确实很不容易。」



粉丝：「但是这次活动时让我感受到…看著起光的时候，我本来是不太会说”永远”这个词的人，感觉很…被感动到哽咽，喔…就想对起光说…想放肆的对你说”永远”的瞬间真的很多，想成为”永远”在你身边为你的努力应援的粉丝之一，不论何时都不会让你感到孤单，有了这样的想法，所以希望起光不管到什么时候，只收到满满的爱，希望你一直健康一直幸福下去。」

起光一边感动一边露出幸福的微笑回：「啊…谢谢你对我说这些，非常非常地感动（粉丝表示末放了也睡不著，一直在写信想著这些事情），对你说的这些话我也很有同感，真的很谢谢你，我真的很感动，我也有好多话想对你说（眼中充满著泪光）。」两人约好了下次再见面，也一直跟对方说谢谢。



最后，起光感动到差点忘了收下粉丝写的信，好险最后还是有把信收好。



当天开了直播的起光，也有感而发地表示，因为有大家的陪伴感觉很安稳很幸福，有很多感动的时刻，粉丝们真心的应援，让他感受到很多的爱，所以开直播想跟大家说说话，活动时当然也有觉得身心很疲累的时候，但想到自己能够带给大家力量和治愈，就觉得自己是很重要的存在，大家温暖的视线、话语、眼神、信，因为这些好几次都热泪盈眶，不是随便说说的，是真的被感动到了，幸好做了歌手，幸好做了音乐，幸好做了艺人，这一次的专辑活动真的让自己有很深的感触。

大家是不是也感动得哭了呢？我边写边哭啊～～～！TAT

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