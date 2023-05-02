《車貞淑醫生》好心有好報！嚴正化想離職卻出現意外反轉！金炳哲的高調外遇關係即將被揭發！（EP.5 - 6）

[有雷] 《車貞淑醫生》收視率再度創下自身新高！用真心照顧患者的嚴正化，得到了令人意想不到的收穫，原本想讓她的實習之路中斷的老公金炳哲，想與小三自由在醫院相處的希望一次又一次落空…帥氣醫師閔旴赫是否將對嚴正化展開追求呢？

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車貞淑（嚴正化飾）雖然全力在醫院學習，但為了高三的女兒，以及自己缺乏實務經驗，思考著是否該暫停自己成為醫師的夢想，老公徐仁豪（金炳哲飾）也推坑，因為這樣一來他才能在醫院與舊情人崔勝熙（明世彬飾）更高調戀愛，兩人一聽說車貞淑要離職，開心的不得了，尤其徐仁豪打從心底笑了起來。



就在車貞淑打算與科長提出離職申請的同時，卻被帶往會議室參加臨時活動，原來之前她奮力CPR所搶救回來的VIP患者，決定捐出100億韓元給醫院，但前提是「車貞淑醫師必須持續在本院服務」，這位會長患者表示，雖然也很感謝為他動手術的醫師們，但車貞淑醫師的關心與安慰，才是讓他感到重獲新生的關鍵。車貞淑也就像得到了免死金牌，吞回了要離職的申請。



不過車貞淑又因為突發狀況而讓拒絕治療的受刑人患者從醫院脫逃，雖然後來已找回，但醫院仍須對她懲處。院長只提出減薪三個月的處分，徐仁豪卻要求加重，甚至要求讓她離開醫院，這讓Roy Kim看不下去並出面聲援車貞淑。Roy Kim隨後也在醫院外撞見了徐仁豪與崔勝熙同行，發現了兩人的關係非比尋常。Roy Kim帥氣的外型也吸引了車貞淑的閨密好友，不過Roy似乎只望向車貞淑一人。



徐仁豪要將車貞淑趕出醫院的想法一次又一次落空，但他也持續刁難著，車貞淑的確很容易犯錯，而徐仁豪便取消了她跟診與進手術室的學習機會。面對一個患者，車貞淑提出了與徐仁豪不同的見解，並賭上自己的前途，想不到這一回又是車貞淑勝出！加上僅憑觸診就發現病患的狀況有異，也讓她獲得凶巴巴女組長的稱讚，她的確擁有水準之上的實力以及體恤患者的真心。



車貞淑發現崔勝熙的女兒竟然是自己女兒的好友，加上崔勝熙有意無意炫耀著手上的手鍊，讓車貞淑不禁懷疑了起來。知道真相的Roy Kim，就連在聚餐時也看著「靜肅」標語想起了貞淑，他跑向貞淑表示有話想對說，他要說的是徐仁豪的秘密？還是自己對貞淑有著特別的心意呢？



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