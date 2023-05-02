帥哥的朋友都是帥哥啊！被問到「和路雲一起跳舞 VS 和李宰旭一起煮飯」安孝燮的選擇是這個 XD

近日，安孝燮為《W Korea》拍攝一組畫報，官方頻道公開的影片還玩了平衡遊戲。

《浪漫醫生金師傅》徐宇鎮和《社內相親》姜泰武都是他出演過的經典角色，被問到「和我更像的角色徐宇鎮 VS 姜泰武」時，安孝燮表示每次拍攝結束後，性格都會有點變化，他繼續說：「只有演宇鎮的時候，我維持了原本的樣子，所以我想應該是宇鎮。」



還有一題是「和路雲一起跳舞 VS 和宰旭一起煮飯」，安孝燮回答兩個都不太吸引 XD 他說：「首先我現在不怎麼想跳舞，排除跳舞...我選和宰旭一起煮飯。」不過...之前安孝燮和李聖經出演電台時，曾說過如果《浪漫醫生金師傅3》收視破15％的話，他們會選一首歌跳情侶舞蹈。



而《浪漫醫生金師傅3》已經在上周首播，第2集收視就已經高達13.8%，看來很快就可以看到收視公約啦！在石垣醫院的家人們完全體全部聚集的第3集中，預告因車鎮萬（李璟榮 飾）要求將金師傅（韓石圭 飾）排除在外傷中心之外而陷入混亂的樣子，好奇朴院長（金柱憲 飾）會做什麼樣的決定呢！



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