裴斗娜+金施恩《陰影下的她》勇奪百想最佳女新人與最佳劇本賞！5月12日全台上映

韓國電影《陰影下的她》改編自真實故事，由韓國知名才女導演丁朱里執導，集合國際級女星裴斗娜及新生代女星金施恩共同演出，聚焦在職場剝削所引發惡性循環的悲劇，電影真實且犀利。本片也在日前頒發的百想藝術大賞中大放異彩，一舉奪下最佳女子新人女演員獎以及最佳劇本獎。裴斗娜二度與導演丁朱里合作，並再演出追查真相的女警，她對劇本一見鍾情，立刻同意演出。

裴斗娜以獨特的演技風格，成為韓國少數成功闖進好萊塢的女性演員，在國際上邀約不斷，也是國際影視平台的寵兒，更多次和枝裕河、華卓斯基姊妹等名導合作，星路走得獨特又耀眼。她回到韓國更接連在話題韓劇《秘密森林》、電影 《屋簷下的她》、《嬰兒轉運站》及最新作品《陰影下的她》都扮演女警，可說是警察專業戶。裴斗娜記得2014年第一次和丁朱里導演合作電影 《屋簷下的她》，是透過電子郵件接到劇本，內容深深吸引了她，便決定不收演出酬勞，欣然接下這個新導演超低預算的處女作，她說：「導演的文筆很好，所以我決定和她一起拍戲，這回，她的文筆還是那麼好，我想把這篇好文章拍成電影，還有另一個原因是因為我當時看到這個高中生的新聞時，心中感到非常遺憾。」



裴斗娜表示近年很關注青少年的議題，像是體罰或是霸凌等話題，但多年下來，問題都還是存在，「我看到這種新聞都會很生氣，但很少表達出來，這回透過演出電影可以表達出聲音和想法，我就一定會嘗試去做。」所以裴斗娜一看完劇本，立刻和導演約見面。為了呈現角色的疲憊感，在拍攝第一天，她做足了準備，竟然以一週沒睡覺的狀態現身，讓導演大吃一驚，丁朱里說：「她以那個模樣一出現，真的是讓我窒息的瞬間，太難忘了。」

而丁朱里也視裴斗娜為唯一的演出人選，「女警的角色是從電影的中段出場，必須以自己的氣場來吸引觀眾，而我對裴斗娜獨樹一格的細膩情感充滿信任，相信她一定可以吸住觀眾的目光。」導演表示這次的拍攝手法是讓觀眾在電影前半就了解發生的事件，裴斗娜的出現是回顧整個故事，「如果演出的人演技不好，電影的後半部就後變得很無聊，這個女警的視線就是觀眾的視線，要讓他們能感受到真實的情感，演員必需生動的表達出憤怒、無奈的各種情緒，讓觀眾可以跟著故事投入。」裴斗娜笑說：「丁朱里導演希望這是我演戲以來最黑暗的角色。」



《陰影下的她》故事描述喜愛跳舞的18歲高職女學生金素熙（金施恩 飾）在學校安排下，開心進入一間大型網路公司的客服中心實習，為了達成公司的團隊目標，她承受極大的壓力，電話那頭粗暴的言語、少到可憐的實習薪資，讓工作變成她的噩夢，消磨掉她充滿生命力的衝勁，一次和公司高層的衝突後，她決定讓自己一步步走進山裡的水庫中。女警吳柳真（裴斗娜 飾）負責這起案件，開始追溯素熙生前的蹤跡，想要找出她的死因。隨著深入調查，她發現隱藏在該事件背後有著更悲傷的事實，狀況甚至超乎她的想像。5月12日全台上映。





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