《车贞淑医生》好心有好报！严正化想离职却出现意外反转！金炳哲的高调外遇关系即将被揭发！（EP.5 - 6）

[有雷] 《车贞淑医生》收视率再度创下自身新高！用真心照顾患者的严正化，得到了令人意想不到的收获，原本想让她的实习之路中断的老公金炳哲，想与小三自由在医院相处的希望一次又一次落空…帅气医师闵旴赫是否将对严正化展开追求呢？

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车贞淑（严正化饰）虽然全力在医院学习，但为了高三的女儿，以及自己缺乏实务经验，思考著是否该暂停自己成为医师的梦想，老公徐仁豪（金炳哲饰）也推坑，因为这样一来他才能在医院与旧情人崔胜熙（明世彬饰）更高调恋爱，两人一听说车贞淑要离职，开心的不得了，尤其徐仁豪打从心底笑了起来。



就在车贞淑打算与科长提出离职申请的同时，却被带往会议室参加临时活动，原来之前她奋力CPR所抢救回来的VIP患者，决定捐出100亿韩元给医院，但前提是「车贞淑医师必须持续在本院服务」，这位会长患者表示，虽然也很感谢为他动手术的医师们，但车贞淑医师的关心与安慰，才是让他感到重获新生的关键。车贞淑也就像得到了免死金牌，吞回了要离职的申请。



不过车贞淑又因为突发状况而让拒绝治疗的受刑人患者从医院脱逃，虽然后来已找回，但医院仍须对她惩处。院长只提出减薪三个月的处分，徐仁豪却要求加重，甚至要求让她离开医院，这让Roy Kim看不下去并出面声援车贞淑。Roy Kim随后也在医院外撞见了徐仁豪与崔胜熙同行，发现了两人的关系非比寻常。Roy Kim帅气的外型也吸引了车贞淑的闺密好友，不过Roy似乎只望向车贞淑一人。



徐仁豪要将车贞淑赶出医院的想法一次又一次落空，但他也持续刁难著，车贞淑的确很容易犯错，而徐仁豪便取消了她跟诊与进手术室的学习机会。面对一个患者，车贞淑提出了与徐仁豪不同的见解，并赌上自己的前途，想不到这一回又是车贞淑胜出！加上仅凭触诊就发现病患的状况有异，也让她获得凶巴巴女组长的称赞，她的确拥有水准之上的实力以及体恤患者的真心。



车贞淑发现崔胜熙的女儿竟然是自己女儿的好友，加上崔胜熙有意无意炫耀著手上的手炼，让车贞淑不禁怀疑了起来。知道真相的Roy Kim，就连在聚餐时也看著「静肃」标语想起了贞淑，他跑向贞淑表示有话想对说，他要说的是徐仁豪的秘密？还是自己对贞淑有著特别的心意呢？



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