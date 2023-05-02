她都沒化妝！演員裴斗娜偏愛「素顏上鏡」的原因：「依照情緒的不同，皮膚呈現的顏色也會變化」

演員裴斗娜是韓國眾多女演員中，相當少見的類型。她在作品出現時總是給人相當樸實的感覺，就連妝感也相當輕薄，原來裴斗娜就是喜愛素顏演出！而日前她也在YT節目中提到了自己素顏上鏡的原因。

日前裴斗娜出現在歌手鄭載亨的YT頻道節目《精靈載亨》，更在節目中暢談自己不為人知的小秘密。作為嘉賓登場的裴斗娜，當日聽見鄭載亨提出「所有電影作品都堅持素顏演出」這點，裴斗娜也針對素顏的原因來說明。她說，自己最喜歡素顏，也覺得這點其實挺重要的。



裴斗娜接著說明自己堅持素顏演出的理由，她說其實演戲的時候，皮膚的顏色其實也會變化，跟隨著情感的表現，悲傷的時候，開心的時候，或是非常非常高興的時候等等，不開心的時候就連臉色都會變得蒼白。如果把這些全都遮蓋住，演出會變得更難。接下來還更謙虛的表示，自己並不是以「技術」取勝的演員。



鄭載亨則表示，應該有很多女演員的想法也是像裴斗娜一樣的，不過為了讓自己在鏡頭前看起來更漂亮，還是選擇了化妝。裴斗娜歸功於自己在早期就遇見了很好的導演，也培養了很正確的演戲概念，她也提到原本對自己沒什麼信心，卸了妝站在鏡頭前讓她覺得很自在，這樣的風格也延續到了她之後的作品中。



5月12日即將在台上映的電影《陰影下的她》也將看到裴斗娜作為刑警的演出。



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