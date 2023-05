強檔韓劇《阿斯達年代記2》殺青宴影片釋出！李準基輕搭申世景的背，與張東健同框：長髮造型也太帥～

主演李準基、申世景、張東健,再加上今年爆紅的韓劇《戀愛大戰》金玉彬,強大的演員陣容真的讓人好期待啊!

擁有強大世界觀的 tvN 韓劇《阿斯達年代記2》的拍攝工作終於告一段落,劇組舉行的殺青慶功宴上,李準基、申世景、張東健、金玉彬四位主演齊聚一堂為此祝賀。



▼釋出的影片中,張東健和李準基站在中間親密地搭肩,四位主演一起切蛋糕&吹蠟燭,李準基另一隻手則輕輕搭在申世景的背上,幾人看起來也透過這次的合作,關係變得更加親近。

