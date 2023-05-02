強檔韓劇《阿斯達年代記2》殺青宴影片釋出！李準基輕搭申世景的背，與張東健同框：長髮造型也太帥～

主演李準基、申世景、張東健，再加上今年爆紅的韓劇《戀愛大戰》金玉彬，強大的演員陣容真的讓人好期待啊！

擁有強大世界觀的 tvN 韓劇《阿斯達年代記2》的拍攝工作終於告一段落，劇組舉行的殺青慶功宴上，李準基、申世景、張東健、金玉彬四位主演齊聚一堂為此祝賀。



▼釋出的影片中，張東健和李準基站在中間親密地搭肩，四位主演一起切蛋糕&吹蠟燭，李準基另一隻手則輕輕搭在申世景的背上，幾人看起來也透過這次的合作，關係變得更加親近。

李準基登場，眾人也稱呼他為隊長！為了這部續集，看來也是吃了不少苦，更是有著領人者的氣魄，引領著整個劇組的氛圍，是團隊的人氣王啊～。

《阿斯達年代記》講述在假想之地「阿斯達」中農耕社會與理想國的誕生，以及在那裡生活的人們彼此鬥爭與團結的愛情、神話、英雄故事。是電視劇中少有的嶄新世界觀，李準基（飾演 銀殲、薩雅）、張東健（飾演 妥坤）、申世京（飾演 坦雅）、金玉彬（飾演 太遏何），續集將以妥坤佔據王位，約8年後的世界為背景展開全新的故事線，官方表示希望能在今年度播出。

此外，《阿斯達年代記》也推出了 MMORPG 手遊，下面是世界背景的海報&遊戲畫面截圖





▼去年主演也為手遊拍攝宣傳影片：



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