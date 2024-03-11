四樹CP！李準基去看IU演唱會，後台合影捕獲朴寶劍、新歌challenge也沒落下！

李準基今日在IG上PO出IU演唱會後台合照，翻跳IU新歌《Holssi》的舞也獲得本尊稱讚，「四樹CP」售後根本甜過正片XD

IU新一輪世界巡迴演唱會本月初開跑，昨晚剛剛在首爾舉辦第四場。 今日下午李準基在IG分享後台探班合照，留言：「有一個給予靈感的同事真是太感謝了！希望能傳遞幸福、平安歸來~」李準基和IU在《月之戀人-步步驚心：麗》飾演四皇子王昭和宮女解樹，劇集早在8年前已播完，「四樹CP」帶給觀眾餘韻始終縈繞不去。





首爾尾場嘉賓是和IU合作新劇《您辛苦了》的朴寶劍，李準基也拉他一起合照，不忘把IU應援手燈擺在中間：





不止如此，IU上月發行迷你六輯《The Winning》，李準基很快cover了主打歌之一《Holssi》的舞蹈放上IG，身姿輕盈靈動遜不專業舞者。 此舉立即引來IU本尊留言：「哇嗚皇子大人，這《Holssi》真的太非凡了，感謝皇子大人！」



此外，《IU H.E.R World Tour Concert》目前預計會舉辦27場，涵蓋亞洲、北美和歐洲，即將於4月6日和7日在台北小巨蛋、5月25日和26日在香港亞洲博覽館開唱，台北場次門票已在開賣後1分鐘內全部售罄。



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