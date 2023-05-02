網友真的管太寬了！VIVIZ Umji 公開數張舊照悼念文彬卻遭網暴

女團VIVIZ成員Umji悼念好友文彬，卻遭到了網暴。

5月1日嚴智公開了幾張與已故好友、ASTRO成員文彬的舊照，照片中Umji（嚴智）和SinB（信飛）、ASTRO文彬、SEVENTEEN夫勝寛、IMFACT雄宰、THE ARK&UNI. T前成員李繡至文彬等「98Line」好友一起出鏡，擺出各種各樣的pose，每個人的臉上都掛著笑容。 哪知Umji公開照片沒多久之後就遭到了一批網民的狙擊，痛斥幾人身為文彬的好友，卻對他的痛苦和處境一無所知，更是利用「98Line」等美名消費文彬，以此來增加自己的曝光度。

文彬和摯友們到底有著怎樣的回憶，度過了怎樣的時間，又是如何在競爭激烈的愛豆世界中互相安慰、扶持著前行，除了當事人以外並不被粉絲、民眾所熟知，此時部份網友卻站在第三者的立場上去評斷他們的友情，連好友之間的追悼也要指手畫腳，屬實是有些無理了。

相較於無理取鬧的部份網友，更多的網友是在鼓勵Umji，表示：「謝謝你分享舊照片」、「也請你一定要加油」、「姊姊，無論何時我都會在你身邊」、「謝謝你分享舊照片，謝謝你能夠堅持到現在」等。

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