SEVENTEEN人氣歌謠新歌〈孫悟空〉回歸舞台化身13位帥氣師兄！攝影師舞台運鏡被說像在坐雲霄飛車～

【SEVENTEEN 七場 "刀群團舞" 一次看！】大家最喜歡上週末回歸舞台的哪個造型呢？

人氣男團 SEVENTEEN 發行第十張迷你專輯《FML》，以雙主打回歸，率先推出的主打歌〈孫悟空〉（Super）MV 目前已突破4381萬觀看人次，朝著五千萬邁進。（截稿時間05/01的20:41）

▼其中，在上週日結束的 SBS《人氣歌謠》舞台中，成員們的造型讓網友聯想到練武（舞？）的帥氣師兄！還有在最後快結束時，攝影師舞台運鏡的呈現方式被說像在坐雲霄飛車～，有人覺得這個安排很有氣勢，也有人覺得挺暈的，不如好好拍成員們就好，大家喜歡這樣的安排嗎？（可快轉到03:08觀看）



此外，也跟大家分享一下上週回歸的一些團體舞畫面！

▼先特別提一下練習室版本，不過，人數眾多，要擠進所有成員&舞者，以後要叫這個為體育館版本了！清楚呈現所有人的舞蹈，看起來真的更厲害了。



▼0427 Mnet《M Countdown》舞台，我個人最喜歡這一場的造型，配色＆花紋整體都超帥～，質感upup：



截了幾張有 Ending 畫面的給大家參考～



▼然後是0428的KBS2《音樂銀行》黑白相間破破牛仔布風：



▼MTV 特別舞台咖啡皮製沉穩風～：



▼LIVE Band 版本，有夠歡樂～：



▼最後，放上成員們出演《驚人的星期六》的跳舞片段：



SEVENTEEN 這次的回歸真的人氣大爆發！專輯《FML》初動銷量超BTS，455萬張成為K-POP史上最高，創下全新的團隊紀錄。

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