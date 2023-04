SinB告別摯友令人心碎！寫給文彬的親筆信公開：「只為你的幸福而活吧！看著我慢慢老去，重逢時再來好好吵一架！」

昨日有網友分享了VIVIZ成員SinB(信飛)在摯友文彬的追悼空間留下的親筆信,雖然篇幅不長、語氣也不算沉重,但卻格外令人傷感,引起眾多網友淚崩。

ASTRO成員文彬19日被發現在家身亡,得年25歲。 與他相識18年之久的老友SinB接獲噩耗後狀態一直不佳,直到前天才終於能夠寫下這封信,與文彬做最後的告別。



SinB寫道:「彬啊,我是恩妃。 那裡怎麼樣? 是不是充滿了你喜歡的東西? 希望是這樣的。 我們真的認識很久了吧? 從小時候就開始了。 可是認識了18年,為什麼彼此還會感到生疏,總是不滿地抱怨、卻沒有對你說一句美好的話語呢,我真的很後悔。」

「可能會有很長一段時間裡都在後悔、悲傷、回憶、抱歉,整天只想著你。 仿佛能看到你在那邊歎著氣說這傢伙怎麼回事、一副難為情的模樣,你就理解一下吧!」



「真的有很~多話想說,我會慢慢地、一點一點告訴你。 就像你經常拜託的那樣,我會照顧好秀雅和阿姨、姨夫。 所以你什麼都不要擔心,只為你自己的幸福而活吧。」

「從小時候到十幾歲、二十歲都能一起度過,真的很安心、很幸福,彬啊。 原以為我們會一起變老、直到成為老太婆和老伯伯,但現在只有我會變老了。 你就在那邊看著我老去,盡情地取笑我吧!以後見面的時候,再來好好地吵一架吧。」



「彬啊,你的存在本身都很給我力量,對我而言是非常可靠和珍貴的朋友。 很抱歉現在才說這些話... 不管到哪裡,如果有人問我誰是我最好的朋友,我一定會毫不猶豫回答是你,就像一直以來那樣!」

「那麼帥氣和令人驕傲的彬啊,你真的非~常珍貴!我會常常去看你,好好休息吧。 非常非常抱歉,希望你知道我有多麼愛你!謝謝你、愛你,小傢伙。」 落款時間是4月27日。



"We've known e/o for 18 years but why was it so hard to say pretty words.. I'll take care of sua, auntie and uncle like you always told me and if people ask me who's my bestfriend I'll answer moonbin w/o hesitation! I'll come to see you often rest in peace I love you alot" - sinb pic.twitter.com/puvmzIFRc9