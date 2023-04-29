SinB告別摯友令人心碎！寫給文彬的親筆信公開：「只為你的幸福而活吧！看著我慢慢老去，重逢時再來好好吵一架！」
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SinB告別摯友令人心碎！寫給文彬的親筆信公開：「只為你的幸福而活吧！看著我慢慢老去，重逢時再來好好吵一架！」

明星   2023年4月29日   星期六08:00   Sani  

（封面圖源：MBC《偶像運動會》）

昨日有網友分享了VIVIZ成員SinB（信飛）在摯友文彬的追悼空間留下的親筆信，雖然篇幅不長、語氣也不算沉重，但卻格外令人傷感，引起眾多網友淚崩。

ASTRO成員文彬19日被發現在家身亡，得年25歲。 與他相識18年之久的老友SinB接獲噩耗後狀態一直不佳，直到前天才終於能夠寫下這封信，與文彬做最後的告別。

SinB寫道：「彬啊，我是恩妃。 那裡怎麼樣？ 是不是充滿了你喜歡的東西？ 希望是這樣的。 我們真的認識很久了吧？ 從小時候就開始了。 可是認識了18年，為什麼彼此還會感到生疏，總是不滿地抱怨、卻沒有對你說一句美好的話語呢，我真的很後悔。」

「可能會有很長一段時間裡都在後悔、悲傷、回憶、抱歉，整天只想著你。 仿佛能看到你在那邊歎著氣說這傢伙怎麼回事、一副難為情的模樣，你就理解一下吧！」

「真的有很~多話想說，我會慢慢地、一點一點告訴你。 就像你經常拜託的那樣，我會照顧好秀雅和阿姨、姨夫。 所以你什麼都不要擔心，只為你自己的幸福而活吧。」

「從小時候到十幾歲、二十歲都能一起度過，真的很安心、很幸福，彬啊。 原以為我們會一起變老、直到成為老太婆和老伯伯，但現在只有我會變老了。 你就在那邊看著我老去，盡情地取笑我吧！以後見面的時候，再來好好地吵一架吧。」

「彬啊，你的存在本身都很給我力量，對我而言是非常可靠和珍貴的朋友。 很抱歉現在才說這些話... 不管到哪裡，如果有人問我誰是我最好的朋友，我一定會毫不猶豫回答是你，就像一直以來那樣！」

「那麼帥氣和令人驕傲的彬啊，你真的非~常珍貴！我會常常去看你，好好休息吧。 非常非常抱歉，希望你知道我有多麼愛你！謝謝你、愛你，小傢伙。」 落款時間是4月27日。

SinB和文彬是清州老鄉兼鄰居，早在8歲就認識，小時候一起學習跳舞、出道活動時期也相近，是偶像界出名的「98Line」好友之一。 SinB在文彬過世後暫停IG留言功能、未再更新動態，22日參加國外演出時亦被拍到狀態不佳

很多網友看到SinB的親筆信後忍不住淚崩：「好心痛」、「那句『只有我會變老』太悲傷了」、「完全能感受到文彬對她有多重要，太難過」、「彬真的是很好的人啊，那麼多人為他難過、每句話都充滿真心」、「希望SinB好好撐過去」、「大家都要幸福」。

此外，文彬的告別式已於本月22日舉行，所屬社Fantagio在大樓準備了悼念空間並宣佈延長開放至6月6日，讓粉絲可以陪文彬過完頭七。

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