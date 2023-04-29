SinB告别挚友令人心碎！写给文彬的亲笔信公开：「只为你的幸福而活吧！看著我慢慢老去，重逢时再来好好吵一架！」
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SinB告别挚友令人心碎！写给文彬的亲笔信公开：「只为你的幸福而活吧！看著我慢慢老去，重逢时再来好好吵一架！」

明星   2023年4月29日   星期六08:00   Sani  

（封面图源：MBC《偶像运动会》）

昨日有网友分享了VIVIZ成员SinB（信飞）在挚友文彬的追悼空间留下的亲笔信，虽然篇幅不长、语气也不算沉重，但却格外令人伤感，引起众多网友泪崩。

ASTRO成员文彬19日被发现在家身亡，得年25岁。 与他相识18年之久的老友SinB接获噩耗后状态一直不佳，直到前天才终於能够写下这封信，与文彬做最后的告别。

SinB写道：「彬啊，我是恩妃。 那里怎么样？ 是不是充满了你喜欢的东西？ 希望是这样的。 我们真的认识很久了吧？ 从小时候就开始了。 可是认识了18年，为什么彼此还会感到生疏，总是不满地抱怨、却没有对你说一句美好的话语呢，我真的很后悔。」

「可能会有很长一段时间里都在后悔、悲伤、回忆、抱歉，整天只想著你。 仿佛能看到你在那边叹著气说这家伙怎么回事、一副难为情的模样，你就理解一下吧！」

「真的有很~多话想说，我会慢慢地、一点一点告诉你。 就像你经常拜托的那样，我会照顾好秀雅和阿姨、姨夫。 所以你什么都不要担心，只为你自己的幸福而活吧。」

「从小时候到十几岁、二十岁都能一起度过，真的很安心、很幸福，彬啊。 原以为我们会一起变老、直到成为老太婆和老伯伯，但现在只有我会变老了。 你就在那边看著我老去，尽情地取笑我吧！以后见面的时候，再来好好地吵一架吧。」

「彬啊，你的存在本身都很给我力量，对我而言是非常可靠和珍贵的朋友。 很抱歉现在才说这些话... 不管到哪里，如果有人问我谁是我最好的朋友，我一定会毫不犹豫回答是你，就像一直以来那样！」

「那么帅气和令人骄傲的彬啊，你真的非~常珍贵！我会常常去看你，好好休息吧。 非常非常抱歉，希望你知道我有多么爱你！谢谢你、爱你，小家伙。」 落款时间是4月27日。

SinB和文彬是清州老乡兼邻居，早在8岁就认识，小时候一起学习跳舞、出道活动时期也相近，是偶像界出名的「98Line」好友之一。 SinB在文彬过世后暂停IG留言功能、未再更新动态，22日参加国外演出时亦被拍到状态不佳

很多网友看到SinB的亲笔信后忍不住泪崩：「好心痛」、「那句『只有我会变老』太悲伤了」、「完全能感受到文彬对她有多重要，太难过」、「彬真的是很好的人啊，那么多人为他难过、每句话都充满真心」、「希望SinB好好撑过去」、「大家都要幸福」。

此外，文彬的告别式已於本月22日举行，所属社Fantagio在大楼准备了悼念空间并宣布延长开放至6月6日，让粉丝可以陪文彬过完头七。

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