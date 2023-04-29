SinB告别挚友令人心碎！写给文彬的亲笔信公开：「只为你的幸福而活吧！看著我慢慢老去，重逢时再来好好吵一架！」

昨日有网友分享了VIVIZ成员SinB（信飞）在挚友文彬的追悼空间留下的亲笔信，虽然篇幅不长、语气也不算沉重，但却格外令人伤感，引起众多网友泪崩。

ASTRO成员文彬19日被发现在家身亡，得年25岁。 与他相识18年之久的老友SinB接获噩耗后状态一直不佳，直到前天才终於能够写下这封信，与文彬做最后的告别。



신비랑 문빈이는 평생 서로에게 최고의 친구일꺼야

둘 다 아프지 말고 행복했으면 좋겠다

부디 오늘 밤 아프지 않고 잘 잤으면 pic.twitter.com/DayMWQWoFx — 하루 (@Nice_Eunha_Day) April 28, 2023

SinB写道：「彬啊，我是恩妃。 那里怎么样？ 是不是充满了你喜欢的东西？ 希望是这样的。 我们真的认识很久了吧？ 从小时候就开始了。 可是认识了18年，为什么彼此还会感到生疏，总是不满地抱怨、却没有对你说一句美好的话语呢，我真的很后悔。」

「可能会有很长一段时间里都在后悔、悲伤、回忆、抱歉，整天只想著你。 仿佛能看到你在那边叹著气说这家伙怎么回事、一副难为情的模样，你就理解一下吧！」



「真的有很~多话想说，我会慢慢地、一点一点告诉你。 就像你经常拜托的那样，我会照顾好秀雅和阿姨、姨夫。 所以你什么都不要担心，只为你自己的幸福而活吧。」

「从小时候到十几岁、二十岁都能一起度过，真的很安心、很幸福，彬啊。 原以为我们会一起变老、直到成为老太婆和老伯伯，但现在只有我会变老了。 你就在那边看著我老去，尽情地取笑我吧！以后见面的时候，再来好好地吵一架吧。」



...많은 기사가 나왔습니다...

...슬픈 기사 명복을 기원합니다

故 문빈, 과거사진 속 앳된 모습…"수아랑 신비언니랑 보러 갈게"https://t.co/tOZPeriMsh pic.twitter.com/y7Z9k3RhbU — kuro (@pamuhanapi) April 24, 2023

「彬啊，你的存在本身都很给我力量，对我而言是非常可靠和珍贵的朋友。 很抱歉现在才说这些话... 不管到哪里，如果有人问我谁是我最好的朋友，我一定会毫不犹豫回答是你，就像一直以来那样！」

「那么帅气和令人骄傲的彬啊，你真的非~常珍贵！我会常常去看你，好好休息吧。 非常非常抱歉，希望你知道我有多么爱你！谢谢你、爱你，小家伙。」 落款时间是4月27日。



"We've known e/o for 18 years but why was it so hard to say pretty words.. I'll take care of sua, auntie and uncle like you always told me and if people ask me who's my bestfriend I'll answer moonbin w/o hesitation! I'll come to see you often rest in peace I love you alot" - sinb pic.twitter.com/puvmzIFRc9 — sinb source. 신비 (@hebsource) April 28, 2023

SinB和文彬是清州老乡兼邻居，早在8岁就认识，小时候一起学习跳舞、出道活动时期也相近，是偶像界出名的「98Line」好友之一。 SinB在文彬过世后暂停IG留言功能、未再更新动态，22日参加国外演出时亦被拍到状态不佳。

很多网友看到SinB的亲笔信后忍不住泪崩：「好心痛」、「那句『只有我会变老』太悲伤了」、「完全能感受到文彬对她有多重要，太难过」、「彬真的是很好的人啊，那么多人为他难过、每句话都充满真心」、「希望SinB好好撑过去」、「大家都要幸福」。



there will never be another one like them pic.twitter.com/U5M1i9QBU2 — sinb source. 신비 (@hebsource) April 28, 2023

此外，文彬的告别式已於本月22日举行，所属社Fantagio在大楼准备了悼念空间并宣布延长开放至6月6日，让粉丝可以陪文彬过完头七。



지금 현재 상황 알려드려요~!!!!!

공지문 붙여주셨어요~!

추가로 오픈해주셨던 공간은 현재 회사분들께서 정리하고 계세요

다 회사안으로 가져가셨어요!

오늘 내일 내일모레 편지,선물 꽃다발은 최대한

주차장 추모공간에다가 붙이시고 놓으시래요!#문빈_가수해줘서_고마워#문빈 #MOONBIN pic.twitter.com/fpKFqQBY2a — (@JuA_YOON0321) April 28, 2023

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