「我們沒有解散」Brave Girls不續約後甫完整體獻唱OST，今與韓國華納簽約預告夏日回歸

Brave Girls（玟瑩、侑廷、恩智、裕那）今年2月不與勇敢兄弟的Brave娛樂續約，對外界而言形同解散，而今四人完整體簽入韓國華納音樂。

今（27）日，韓國華納音樂（Warner Music Korea）宣布已與Brave Girls四人簽約，表示與成員們意氣相投，會將完整體活動放在首位，而團體名稱「正在多方面討論中」，因為「Brave Girls」商標權仍在Brave娛樂手裡。好消息宣布後，成員們紛紛在IG發文以及限時動態轉傳消息，甚至預告以今夏回歸為目標。



玟瑩：「今後包括我在內的Brave Girls四名成員（玟瑩、侑廷、恩智、裕那）將和韓國華納音樂一起合作。以2023年即將到來的夏天為目標正在準備中，會以更好的音樂、全新的面貌與大家見面。活動結束的報導出來後（指和Brave娛樂不續約），非常感謝等待我們新消息的粉絲還有感到遺憾的各位，希望大家多多期待和支持我們與華納音樂一起展開的活動，盡快見面吧！」



侑廷：「夏天…強悍…美麗的…四名女人…請留言（謝謝（笑臉））」



恩智：「大家好，我是恩智！我們玟瑩、侑廷、恩智、裕那四個人，和韓國華納音樂簽訂了專屬合約:) 以後為了給展示給大家更多好的面貌，我們會認真準備，請大家多多期待、多多支持。」



裕那：「大家好我是裕那，今天能帶給大家非常幸福的消息，我也很幸福。相信我們、等待我們的粉絲們，想對你們說聲謝謝。以後我們四人會和Warner Music Korea一起，請大家多多支持和關注我們的活動♥」她同時也在限時動態發布四人搞怪拍人生四格照（拍貼）的影片。



回顧今年2月，‎Brave Girls迎來七年合約到期日，發行單曲〈Goodbye〉後告別Brave娛樂，讓網友不禁遺憾「勇敢兄弟真的是一手好牌打到爛」‎。雖然形同解散，但隊長玟瑩被粉絲透露在報導出來後在Kakao Talk群裡說：「我們沒有解散，四個人都願意隨時團聚，只是合約到期。」



如同玟瑩所說的，Brave Girls仍願意隨時團聚，四人私下曾一同參與粉絲舉辦的活動，還到訪《慰問列車》MC權載寬家裡和其女兒一起玩樂，和權載寬騎自行車更被車行老闆記錄下來。本月還有消息和BTS防彈少年團、LE SSERAFIM等多組歌手共同演唱動畫片《BASTIONS》OST，Brave Girls的OST預告正好就在昨（26）日釋出，留言裡盡是想念，粉絲都很開心能再聽見Brave Girls悅耳的歌聲。



對於Brave Girls如今簽新經紀公司預告歸來，粉絲、網友們都相當感動，‎有人希望Brave Girls繼續當「夏日女王」期待他們今夏回歸‎，有人‎笑稱他們的故事直到最後都寫得很好：奇蹟般的逆襲→合約沒正常續約就結束了→以為就這樣沒了，結果完整體轉投華納音樂→捲土重來。

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