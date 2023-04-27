【韓網熱帖】其一死亡組別！究竟明天的「百想」視后花落水家？大熱人選：宋慧喬vs朴恩斌！

明天就是第59屆百想藝術大賞的大日子了～

可以在這裡看其他入圍名單，今年入圍的名單真的很激烈！

第59屆百想藝術大賞將於28日晚舉行，《非常律師禹英禑》朴恩斌、《黑暗榮耀》宋慧喬、《王后傘下》金憓秀、《我的出走日記》金智媛、《安娜》秀智入圍了「女子最優秀賞」。這五位女演員都在作品上展現了優秀的演技，但網友們認為宋慧喬和朴恩斌是最有力的競爭對手。大家怎樣看呢？

韓國網民評論：

1. 我喜歡宋慧喬淡然的演技，朴恩斌也喜歡，好難選擇

2. 是朴恩斌演活了禹英禑

3. 我能夠想出誰可以替代宋慧喬去演《黑暗榮耀》，但想不出誰能取代朴恩斌來演《非常律師》

4. 兩位演技都很棒，電視劇題材完全不同，好難抉擇，非要選的話我選宋慧喬

5. 其實兩位都有實力拿獎，不過《非常律師》是大女主戲，全靠朴恩斌一個人撐起來，她應該更適合拿獎。而《黑暗榮耀》是綜合類，靠的是宋慧喬和反派們的演技。

6. 就不能有雙料視后嗎？

7. 這兩部戲我都很喜歡，個人更偏愛宋慧喬，演技看得我起雞皮疙瘩

8. 她倆演技都很好，但從角色來講，比起通過復仇實現正義，我更喜歡多樣性並存的作品

9. 殘疾人演技的話，曹承佑和文素利的演技更讓人印象深刻，所以這次我選宋慧喬

10. 個人覺得《黑暗榮耀》中反而林智妍的表演更耀眼

Edit: Tracy

出處：https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&page=1&document_srl=2785887125

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