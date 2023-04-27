「張員瑛親姊」張多雅首支廣告公開！清秀五官＋優越的身材比例引發討論，這幕讓人想到IVE的MV～

26日，隱形眼鏡品牌 Acuvue 通過 YouTube 頻道上傳標題為《DIVE INTO BLUE Travel》的影片。

張多雅以「張員瑛親姊姊」在出道前就成爲話題，影片中，她聲音和豐富的表情、端莊又華麗的五官，還有與妹妹張員瑛一樣的身材比例，在網路上引發話題。

不僅如此，在廣告中有張多雅飄在空中的畫面，讓人想起在 IVE 新曲《I AM》MV 中，張員瑛跳傘的姿勢，這也讓人更加好奇美女姐妹的活動。影片一公開，讓網友紛紛表示：「不知道爲什麼，笑的時候能看見張員瑛」、「是演員相 很漂亮」、「雖然長得不像，但兩個人都很漂亮」、「哇嗚，兩個人的形象確實不一樣」、「影片真的更漂亮...很好奇演戲的樣子」、「最羨慕父母了，女兒們怎麼會這樣呢」、「嘴角特別像，姐妹太漂亮了」等等。



張多雅本名張真瑛，是2001年出生、比張員瑛大3歲，之前就讀藝術高中，目前在淑明女子大學讀舞蹈專業。日前與妹妹張員瑛的經紀公司 STARSHIP 娛樂旗下的演員廠牌 KINGKONG by STARSHIP 簽訂專屬合約，她將以此次模特活動爲開端，正式展開演藝活動。



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