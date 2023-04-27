「我们没有解散」Brave Girls不续约后甫完整体献唱OST，今与韩国华纳签约预告夏日回归

Brave Girls（玟莹、侑廷、恩智、裕那）今年2月不与勇敢兄弟的Brave娱乐续约，对外界而言形同解散，而今四人完整体签入韩国华纳音乐。

今（27）日，韩国华纳音乐（Warner Music Korea）宣布已与Brave Girls四人签约，表示与成员们意气相投，会将完整体活动放在首位，而团体名称「正在多方面讨论中」，因为「Brave Girls」商标权仍在Brave娱乐手里。好消息宣布后，成员们纷纷在IG发文以及限时动态转传消息，甚至预告以今夏回归为目标。



玟莹：「今后包括我在内的Brave Girls四名成员（玟莹、侑廷、恩智、裕那）将和韩国华纳音乐一起合作。以2023年即将到来的夏天为目标正在准备中，会以更好的音乐、全新的面貌与大家见面。活动结束的报导出来后（指和Brave娱乐不续约），非常感谢等待我们新消息的粉丝还有感到遗憾的各位，希望大家多多期待和支持我们与华纳音乐一起展开的活动，尽快见面吧！」



侑廷：「夏天…强悍…美丽的…四名女人…请留言（谢谢（笑脸））」



恩智：「大家好，我是恩智！我们玟莹、侑廷、恩智、裕那四个人，和韩国华纳音乐签订了专属合约:) 以后为了给展示给大家更多好的面貌，我们会认真准备，请大家多多期待、多多支持。」



裕那：「大家好我是裕那，今天能带给大家非常幸福的消息，我也很幸福。相信我们、等待我们的粉丝们，想对你们说声谢谢。以后我们四人会和Warner Music Korea一起，请大家多多支持和关注我们的活动♥」她同时也在限时动态发布四人搞怪拍人生四格照（拍贴）的影片。



回顾今年2月，‎Brave Girls迎来七年合约到期日，发行单曲〈Goodbye〉后告别Brave娱乐，让网友不禁遗憾「勇敢兄弟真的是一手好牌打到烂」‎。虽然形同解散，但队长玟莹被粉丝透露在报导出来后在Kakao Talk群里说：「我们没有解散，四个人都愿意随时团聚，只是合约到期。」



如同玟莹所说的，Brave Girls仍愿意随时团聚，四人私下曾一同参与粉丝举办的活动，还到访《慰问列车》MC权载宽家里和其女儿一起玩乐，和权载宽骑自行车更被车行老板记录下来。本月还有消息和BTS防弹少年团、LE SSERAFIM等多组歌手共同演唱动画片《BASTIONS》OST，Brave Girls的OST预告正好就在昨（26）日释出，留言里尽是想念，粉丝都很开心能再听见Brave Girls悦耳的歌声。



对於Brave Girls如今签新经纪公司预告归来，粉丝、网友们都相当感动，‎有人希望Brave Girls继续当「夏日女王」期待他们今夏回归‎，有人‎笑称他们的故事直到最后都写得很好：奇迹般的逆袭→合约没正常续约就结束了→以为就这样没了，结果完整体转投华纳音乐→卷土重来。

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