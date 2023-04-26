CNBLUE隊長鄭容和6/10舉辦「LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」！允諾帶來最棒演出！

韓系實力神團CNBLUE隊長鄭容和確定將在6月10日於TICC台北國際會議中心舉辦「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」，日前所屬經紀公司FNC率先公布台灣與香港場後，鄭容和也將以最快速度，來台與大家見面，由於正逢6/22是鄭容和的生日，見面會訂在6/10日舉辦，因此消息一出後，火速受到排山倒海的BOICE尖叫不已，無不紛紛留言將磨拳擦掌提前做好搶票準備，還預計與主辦單位提出慶生的驚喜應援，讓鄭容和在當天能搶先感受每位BOICE帶來的祝福！

日前擔任JJ林俊傑香港演唱會場嘉賓，鄭容和穿透無雜質的好音色，與JJ合作可謂天衣無縫，讓不少粉絲超羨慕當地歌迷能親身感受，許久沒來，一直對所有BOICE心心念念的鄭容和，第一時間得知自己6/10將來與大家見面，鄭容和難掩期待與興奮：「真的！真的！太想念我最棒的BOICE了！」，而他也搶先允諾，會帶來最精彩的演出內容，預計將獻唱多首好歌，讓大家聽到耳朵幸福出油外，同時也想趁這機會跟所有粉絲好好寒暄一番，鄭容和說：「因為四年了！這段日子只能夠透過社群與粉絲互動，能親自看到各位，讓我非常珍惜這次的演出，希望當天都能見到你們來喔！」。



即將在6/10（六）PM6：00，於TICC台北國際會議中心舉行韓系實力神團CNBLUE隊長鄭容和的「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」，啟售日訂為5/9（二）PM12：00於「KKTIX網路、全家機台」售票，購票網址：https://kktix.com/ ，活動票價訂為「VIP5,800元、A區5,200元、B區4,200元、C區3,200元、D區2,200元、E區1,600元與身障席2,900元」，福利上，則有全場送官方海報、簽名海報共抽200名、搶先觀賞彩排共抽500名，以及活動結束後，本尊將親自歡送共500名粉絲賦歸！



活動訊息:

節目名稱：2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI

演出日期：2023/6/10（六）

入場時間：17：00（依現場實際情況而定）

演出時間：18：00

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出地址：台北市信義區信義路五段一號

購票方式：KKTIX網路全家機台售票

購票網址： https://kktix.com/

活動票價：VIP5,800/A區5,200/B區4,200/C區3,200/D區2,200/E區1,600/身障席2,900

起售時間：2023/5/9中午12：00

福利:

官方海報ALL、簽名海報（抽取200名）、觀賞彩排（抽取500名）、鄭容和歡送賦歸（抽取500名）

福利注意事項：

1. 在 5/25（四） AM00：00 前購買之有效票券才有抽獎資格。

2. 以上福利不能重複中獎。

3. 中獎結果將於5/26（五） PM13：30 公佈抽獎結果。

4. 此次活動之福利流程，皆配合政府防疫政策滾動式調整。

5. 主辦單位保有活動變更或終止的權利。

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