XODIAC攜《THROW A DICE》明日強勢出道！

XODIAC屬天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies今年力捧的9人新男團，繼上月推出Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》後，明日將攜出道歌《THROW A DICE》正式出道！

他們亦會在韓國舉行Showcase，到時更會在YouTube 直播與全球粉絲見面，首度與全球粉絲互動，令人期待。



XODIAC於韓國時間今日凌晨公開《THROW A DICE》MV預告，當中預告一開頭就見到「港仔」SING和總隊長LEX現身澳門街頭，兩人甫見面即興奮握手，之後9位成員就齊齊登場，不過9人都煞有介事的模樣，令人好奇之後的發展。而MV預告結尾可見SING和LEX「決裂」，LEX更忽然舉搶指向SING，似乎兩人要來一場生死對決。



被韓媒睇好做今年「怪物新人」的XODIAC日前於官方IG公開出道歌《THROW A DICE》的概念照，9位成員分別以紅白黑的西裝造型登場，展示成熟的一面，當中身為隊中「門面擔當」的香港成員SING更化身做型格白馬王子，而另一香港成員LEO則以COOL爆形象示人。



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