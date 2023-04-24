XODIAC携《THROW A DICE》明日强势出道！

XODIAC属天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ Newbies今年力捧的9人新男团，继上月推出Pre-debut song（出道前传歌）《CALLING》后，明日将携出道歌《THROW A DICE》正式出道！
XODIAC – ‘THROW A DICE’— XODIAC Official (@XODIACOfficial) April 16, 2023
CONCEPT A PHOTO
2023. 04. 25 6PM(KST)#XODIAC #소디엑 #THROW_A_DICE #XODIAC_THROWADICE #ONECOOLJACSO #OCJENT pic.twitter.com/NiJcGb4dnq
他们亦会在韩国举行Showcase，到时更会在YouTube 直播与全球粉丝见面，首度与全球粉丝互动，令人期待。
XODIAC DEBUT SHOWCASE [THROW A DICE]— XODIAC Official (@XODIACOfficial) April 23, 2023
2023. 04. 25 (TUE) 8PM @ YES24 LIVE HALL
LIVE STREAMING On YouTube XODIAC Official #XODIAC #소디엑 #DEBUT_SHOWCASE #THROW_A_DICE #XODIAC_THROWADICE #ONECOOLJACSO #OCJENT pic.twitter.com/Y4zwek8rx5
XODIAC於韩国时间今日凌晨公开《THROW A DICE》MV预告，当中预告一开头就见到「港仔」SING和总队长LEX现身澳门街头，两人甫见面即兴奋握手，之后9位成员就齐齐登场，不过9人都煞有介事的模样，令人好奇之后的发展。而MV预告结尾可见SING和LEX「决裂」，LEX更忽然举抢指向SING，似乎两人要来一场生死对决。
被韩媒睇好做今年「怪物新人」的XODIAC日前於官方IG公开出道歌《THROW A DICE》的概念照，9位成员分别以红白黑的西装造型登场，展示成熟的一面，当中身为队中「门面担当」的香港成员SING更化身做型格白马王子，而另一香港成员LEO则以COOL爆形象示人。
韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究