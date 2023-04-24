XODIAC携《THROW A DICE》明日强势出道！

XODIAC属天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ Newbies今年力捧的9人新男团，继上月推出Pre-debut song（出道前传歌）《CALLING》后，明日将携出道歌《THROW A DICE》正式出道！

他们亦会在韩国举行Showcase，到时更会在YouTube 直播与全球粉丝见面，首度与全球粉丝互动，令人期待。



XODIAC於韩国时间今日凌晨公开《THROW A DICE》MV预告，当中预告一开头就见到「港仔」SING和总队长LEX现身澳门街头，两人甫见面即兴奋握手，之后9位成员就齐齐登场，不过9人都煞有介事的模样，令人好奇之后的发展。而MV预告结尾可见SING和LEX「决裂」，LEX更忽然举抢指向SING，似乎两人要来一场生死对决。



被韩媒睇好做今年「怪物新人」的XODIAC日前於官方IG公开出道歌《THROW A DICE》的概念照，9位成员分别以红白黑的西装造型登场，展示成熟的一面，当中身为队中「门面担当」的香港成员SING更化身做型格白马王子，而另一香港成员LEO则以COOL爆形象示人。



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻