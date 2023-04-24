《PEAK TIME》兼差男團VANNER成員撞臉李伊庚與OH MY GIRL勝熙！連李伊庚本人都認證！

在《PEAK TIME》參賽，以「兼差男團」稱號始有名氣的男團VANNER（泰煥、Gon、慧成、Ahxian及泳光），除了艱辛故事與唱跳實力受到討論外，「撞臉」也曾被拿來討論，甚至還有撞臉對象認證！

VANNER Gon與李伊庚

最早是誰先說Gon長得像李伊庚已不可考，可能出自於觀看了VANNER〈Form〉舞台的網友。在近期VANNER於《PEAK TIME》化名「11點」稍微有了點名氣後，曾剪輯Brave Girls勞軍影片讓其寫出逆襲神話的YouTube頻道「VIDITOR」，上月10日剪輯了一支VANNER〈Form〉的舞台SHORTS（短影片），標題直接寫「李伊庚Form瘋了」。

該影片說明欄完全沒有帶任何VANNER的tag，就用標題「李伊庚Form瘋了」和很魔性的〈Form〉舞台畫面，至今吸引超過436萬人觀看！有些人「真的以為是李伊庚」，表示點進來才知道VANNER這個團體。



Gon大概也知道自己被說像李伊庚，在《PEAK TIME》的「簡歷TIME」活動裡填寫簡歷，就把自己的綽號寫上「李伊庚」。



而李伊庚本人也發現了這支影片，大概在影片發布後的一個月（4月11日），他就在限時動態轉發，也寫了「李伊庚Form瘋了」字眼，網友看了都覺得有趣又搞笑啊！



본인(곤) 선정 꼭 봤으면 하는 본인 영상 <<이이경 폼 미쳤다>> 영상 본인(이이경님) 인스타스토리에 박제 ㄷㄷㄷㄷ pic.twitter.com/Z9meZQXK3h — 피크타임 찍먹하기 아티스트 (@jjikmeoktime) April 12, 2023

▼來看Gon與李伊庚對比



VANNER 慧成與OH MY GIRL勝熙

慧成早就聽說有人覺得他長得像OH MY GIRL勝熙，最早就是在勝熙小時候上綜藝節目《Star King》的時候（那時候勝熙約11歲，慧成12歲），他在VLIVE直播時曾和粉絲聊到，自己曾想在〈Rollin〉舞台模仿勝熙的傳奇直拍戳泡泡畫面，但因為舞台沒有設置泡泡而作罷。

參加《PEAK TIME》時，慧成在幕後採訪也提過此事，向勝熙喊話希望VANNER和前輩OH MY GIRL一樣有名，抱著想合作舞台的心願。自此之後，《PEAK TIME》常常有觀眾直接暱稱慧成為「勝熙」了。



▼來看慧成與勝熙對比



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