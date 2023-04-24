是《18歲的瞬間》「傲齊」與「多白」啊！金寶允悼念ASTRO文彬「我會久久記住演戲的文彬」

童星出身的ASTRO文彬，能歌善舞又會演，2019年曾與邕聖祐、金香起、申承浩等人合作JTBC電視劇《18歲的瞬間》，和他對戲最多的人不是邕聖祐就是女演員金寶允（김보윤）了。

文彬驟逝，金寶允先是在個人IG貼了張全黑圖，後來特地整理出和文彬的合照並寫下文字悼念他：「哥哥，總是在對話結束說著有什麼事就聯繫的哥哥，我為什麼從來都沒有（向你）訴苦過呢？很多人會長時間記得歌手文彬，但演戲的文彬是我會記得最久的。」

「為了不害到傲齊和多白，從劇本出來到拍攝的那天每天都在煩惱的哥哥；拍攝當天正式開拍前，我們整整四個小時都在為每一句臺詞擔心而討論著，如果臺詞說錯了大概有一週都會感到抱歉的哥哥；還有拍攝結束後回看著回放，會跟我喜歡哪個部分的哥哥。」



「我2019年的相簿全部都是18歲的瞬間，其中傲齊和多白的照片最多。短暫地傷心，但長久地留下美好的記憶，把痛苦都留下，把美好的空氣、美好的風景、美好的回憶、飯、Nesquik（雀巢巧克力牛奶）、肉，把哥哥你喜歡的東西裝滿帶走吧。」



「真的很謝謝你和我一起演戲，希望在那裡不要再那麼成熟了，也不要再痛苦了。一路好走，哥哥，還有非常抱歉。」



在《18歲的瞬間》裡，文彬扮演「鄭傲齊」（另譯鄭五宰），而金寶允扮演「權多白」，權多白單戀著鄭傲齊，但兩個人算是誤打誤撞在一起成了班對，鄭傲齊其實另外懷有一份心意。雖然沒能走下去，但鄭傲齊和權多白約定好要當好朋友，兩個人在劇中的互相關懷的模樣常常讓觀眾備感窩心。



▼粉絲剪輯文彬cut



金寶允兩篇悼念並未開放留言，但藉著金寶允的文字，文彬的粉絲肯定掀起了更多回憶。許多粉絲AROHA找到金寶允過去貼過的與文彬相關的合照，留下了哭泣符號或是想念的文字，其中有人說「他總是逗我們笑，我們不要用悲傷來紀念他，而要用快樂紀念他」，也有人感謝金寶允珍藏了那麼多和文彬相關的回憶、希望她也要保重。



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