【韓網熱帖】鐘鉉粉絲在文彬的追悼空間留下一大袋巧克力

真的太暖了啦～

有一位鐘鉉粉絲在文彬的追悼空間留下一袋巧克力，貼紙條寫道：「我是鐘鉉的粉絲。過來問候時想到可能有人沒顧上吃飯，所以留下這袋巧克力。準備了很多，請抓一大把慢慢吃吧。（如果陽光曬過來，請幫忙移到陰涼的地方，多謝）」

一位ASTRO粉絲在Twitter分享了這件事，感謝寫道：「巧克力好甜。彬啊，見到鐘鉉哥了嗎？他是不是很帥？和哥一起多多旅行吧^^」

原PO表示因為理解那種心情更令人想哭，SHINee鐘鉉的粉絲好溫暖ㅠㅠㅠㅠ



韓國網民評論：

1. 好溫暖ㅠㅠ但是也好心痛ㅠㅠ

2. 有些安慰，只有經歷過相同悲傷的人才能傳達…

3. 兩個人都是很明亮的星星，所以粉絲也都很美好呢

4. ㅠㅠㅠㅠ能夠共鳴這種感情的粉絲群體，沒有也可以的ㅠㅠㅠ

5. 這就是人類之愛吧，失去也是人的普遍情感之一…希望在互相鼓舞中撐過去，都獲得幸福啊

6. 沒有什麼比相似經歷帶來的共鳴更能給人安慰。只想給一個大大的擁抱。

7. 我也是鐘鉉粉絲，雖然有時會被「我因他獲得力量、他卻在那時很辛苦」這樣的想法折磨，但你也知道他並不是只有憂鬱。我會一輩子記得他有努力活過、有開朗愉悅地散發過善良的影響力。這樣就夠了。

8. 我也是鐘鉉粉絲，反而不敢隨便寫什麼，因為知道那段時間每一句安慰的話語都像刀一樣令我疼痛。經過5年領悟到的是，傷口會一直反復裂開和愈合，只能堅持到它變得堅硬為止。但總歸會變好的，請咬牙堅持下去…

9. 我是鐘鉉粉絲，即便有同樣經歷也不知該如何安慰…只希望你知道，很多人都知道文彬粉絲的感受，就像那位粉絲留下的巧克力一樣。

10. 這是我第一次留言…我是荷拉粉絲，很想安慰，但也深知任何話語都可能造成失禮。請務必不要自責，如果太想念就盡情回憶和哭泣，加油堅持下去吧…大家的心意都是一樣的，相信他們在好的地方、沒有痛苦，永遠是青春燦爛的模樣。

11. 我最難過的是，我們經歷過的事現在又有人要再經歷一遍，為什麼過了這些年、世界變了這麼多，人們卻還是一點沒變呢…我們是靠著相愛和幸福的瞬間活下去的，即便有段時間只是看到都會流淚，但總有一天能夠回想起那些幸福的瞬間。不要生病，即使吃不下也要按時吃飯、好好睡覺，也許夢裡就能見到呢？我們所有人都要幸福。

出處：https://theqoo.net/2782481424

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