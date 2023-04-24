是《18岁的瞬间》「傲齐」与「多白」啊！金宝允悼念ASTRO文彬「我会久久记住演戏的文彬」

童星出身的ASTRO文彬，能歌善舞又会演，2019年曾与邕圣佑、金香起、申承浩等人合作JTBC电视剧《18岁的瞬间》，和他对戏最多的人不是邕圣佑就是女演员金宝允（김보윤）了。

文彬骤逝，金宝允先是在个人IG贴了张全黑图，后来特地整理出和文彬的合照并写下文字悼念他：「哥哥，总是在对话结束说著有什么事就联系的哥哥，我为什么从来都没有（向你）诉苦过呢？很多人会长时间记得歌手文彬，但演戏的文彬是我会记得最久的。」

「为了不害到傲齐和多白，从剧本出来到拍摄的那天每天都在烦恼的哥哥；拍摄当天正式开拍前，我们整整四个小时都在为每一句台词担心而讨论著，如果台词说错了大概有一周都会感到抱歉的哥哥；还有拍摄结束后回看著回放，会跟我喜欢哪个部分的哥哥。」



「我2019年的相簿全部都是18岁的瞬间，其中傲齐和多白的照片最多。短暂地伤心，但长久地留下美好的记忆，把痛苦都留下，把美好的空气、美好的风景、美好的回忆、饭、Nesquik（雀巢巧克力牛奶）、肉，把哥哥你喜欢的东西装满带走吧。」



「真的很谢谢你和我一起演戏，希望在那里不要再那么成熟了，也不要再痛苦了。一路好走，哥哥，还有非常抱歉。」



在《18岁的瞬间》里，文彬扮演「郑傲齐」（另译郑五宰），而金宝允扮演「权多白」，权多白单恋著郑傲齐，但两个人算是误打误撞在一起成了班对，郑傲齐其实另外怀有一份心意。虽然没能走下去，但郑傲齐和权多白约定好要当好朋友，两个人在剧中的互相关怀的模样常常让观众备感窝心。



▼粉丝剪辑文彬cut



金宝允两篇悼念并未开放留言，但藉著金宝允的文字，文彬的粉丝肯定掀起了更多回忆。许多粉丝AROHA找到金宝允过去贴过的与文彬相关的合照，留下了哭泣符号或是想念的文字，其中有人说「他总是逗我们笑，我们不要用悲伤来纪念他，而要用快乐纪念他」，也有人感谢金宝允珍藏了那么多和文彬相关的回忆、希望她也要保重。



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